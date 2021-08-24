Прикольные поздравления с Днем жажды для каждого: отправь любимый напиток друзьям и родным
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24.08
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Прикольные поздравления с Днем жажды для каждого: отправь любимый напиток друзьям и родным

7:30:578/24/2021Фото: pixabay.com
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В День жажды, который отмечается ежегодно 24 августа, активисты проводят различные конкурсы и спортивные мероприятия, в ходе которых участники отказываются от воды на некоторое время.

День жажды

Сегодня день обычный с виду,
Но сила в нем большая.
Ресурсы водные земли
Мы нынче миром славим.

Пусть будут воды лишь чисты,
Пусть только очищают.
Здоровье, силу, доброту
Нам капли ее дарят.

***

Жизнь для всех нас — это вода,
Ведь мы без воды не сможем прожить:
В ней сила, в ней бодрость, в ней чистота,
Воду ничем нам нельзя заменить!

Каждая капля свежей водицы —
Это здоровье, наш с вами уют!
Вода должна нами все время цениться,
Пусть люди зазря в мире воду не льют!

День жажды

Сила есть в воде большая,
Без нее прожить — никак.
Миром целым прославляем
Мы сегодня водный знак.

Вас беречь я призываю
Воды океана,
Все озера и моря,
Реки, котлованы.

День жажды

Знают дети, что вода
Нам нужна всегда-всегда,
Без неё нельзя прожить,
Всё земное хочет пить:

Человек и зверь любой,
И цветочек полевой,
Птички, травы и деревья,
Абсолютно все растенья.

Воду нужно сохранять,
Никогда не загрязнять,
Чтобы водные ресурсы
Всегда были только в плюсе!

Источник: pozdravok.ru

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