Прикольные поздравления с Днем жажды для каждого: отправь любимый напиток друзьям и родным

Сегодня день обычный с виду,
Но сила в нем большая.
Ресурсы водные земли
Мы нынче миром славим.
Пусть будут воды лишь чисты,
Пусть только очищают.
Здоровье, силу, доброту
Нам капли ее дарят.
***
Жизнь для всех нас — это вода,
Ведь мы без воды не сможем прожить:
В ней сила, в ней бодрость, в ней чистота,
Воду ничем нам нельзя заменить!
Каждая капля свежей водицы —
Это здоровье, наш с вами уют!
Вода должна нами все время цениться,
Пусть люди зазря в мире воду не льют!
Сила есть в воде большая,
Без нее прожить — никак.
Миром целым прославляем
Мы сегодня водный знак.
Вас беречь я призываю
Воды океана,
Все озера и моря,
Реки, котлованы.
Знают дети, что вода
Нам нужна всегда-всегда,
Без неё нельзя прожить,
Всё земное хочет пить:
Человек и зверь любой,
И цветочек полевой,
Птички, травы и деревья,
Абсолютно все растенья.
Воду нужно сохранять,
Никогда не загрязнять,
Чтобы водные ресурсы
Всегда были только в плюсе!
Источник: pozdravok.ru