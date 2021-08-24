Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 августа 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 августа 2021 в России и мире

7:40:558/24/2021Фото: pixabay
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 24 августа 2021 года.

утро, завтрак
24 августа - День вафель

• День рождения картофельных чипсов
• День валяния в стоге сена
• День падающей звезды (Shooting Star Day)
• День жажды
• Международный день странной музыки (International Strange Music Day)
• День консервного ножа (Can Opener Day)
• Международный день против нетерпимости, дискриминации и насилия, основанного на музыкальном предпочтении, образе жизни и дресс-коде (International Day Against Intolerance, Discrimination and Violence Based on Musical Preferences, Lifestyle and Dress Code)
• День разжалования планеты Плутон (Pluto Demoted Day)
• День памяти священномученика Евпла Катанского
• День извержения Везувия (Vesuvius Day)
• Католический праздник святого Варфоломея (Feast of Saint Bartholomew)
• День независимости (День незалежності) - Украина
• День вафель (National Waffle Day) - США
• День персикового пирога (National Peach Pie Day) - США
• День ножа (National Knife Day) - США
• День жалобы на погоду (Weather Complaint Day) - США
• День Конституции - Грузия
• Ночь ностальгии (La Noche de la Nostalgia) - Уругвай
• Пивной фестиваль в Петерборо (Peterborough Beer Festival) - Великобритания
• День флага (National Flag Day) - Либерия
• День внутренних войск МВД - Кыргызстан
• День Пяртеля (Partlipaev) - Эстония
• День Уильяма Уилберфорса (William Wilberforce Day) - Великобритания
• День национальных парков (National Park`s Day) - Коста-Рика
• День телевидения (Hari Televisi) - Индонезия
• День штата Мэриленд (National Maryland Day) - США
• Именины у Александра, Василия, Максима, Феодора, Макара, Марии
• Евпатий Коловрат (Евпл)

Важные события

1742 окончание боевых действий на суше в очередной русско-шведской войне. Переговоры начались лишь через год, после успешных действий русского флота, и закончились Абоским миром.
1789 между российским и шведским флотом состоялось первое Роченсальмское сражение.
1853 американским поваром Джорджем Крамом изобретены картофельные чипсы.
1896 арест ряда членов петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (Н. К. Крупской и др.).
1904 в России отменены телесные наказания.
1919 в Москве прошёл День сбора книг для РККА. В «Правде» первая полоса вышла под шапкой: «Либкнехт сказал: крепкий кулак – хорошее дело, но надо, чтобы и в голове было ясно. У Красной Армии крепкий кулак. Дадим ей книгу, чтобы было ещё яснее в головах красноармейцев».
1937 советский лётчик Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы – с высоты 11037 м.
1963 катастрофа Ил-14 под Кутаиси. Погибли 32 человека.
1978 ядерный взрыв «Кратон-3» мощностью 19 килотонн.
1981 над Амурской областью гражданский Ан-24 столкнулся с бомбардировщиком Ту-16, в результате чего погибли 37 человек. Единственная выжившая – Лариса Савицкая, выжившая после падения с высоты 5 километров.
1991 Михаил Горбачёв объявил о сложении с себя полномочий генерального секретаря ЦК КПСС и призвал ЦК к самороспуску.
1995 вышла операционная система Windows 95.
2006 Плутон перестал считаться планетой Солнечной системы и перешёл в разряд карликовых планет.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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