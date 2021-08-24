Какой сегодня церковный праздник 24 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 24 августаУспенский пост 11 день
Священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона
Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских
Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского
Народные праздникиЕвпатий Коловрат
В этот народный праздник почитают былинного богатыря Евпатия Коловрата и мученика Евпла Катанского.
На Руси в этот день состригали шерсть с овец, чтобы до наступления холодов она успела отрасти. Из шерсти делали нитки, вязали теплые вещи и валяли валенки.
В этот день нельзя злоупотреблять алкоголем, иначе умершие родственники могут наказать за пьянство.
Новолуние и погожая погода предвещают теплую и солнечную осень.
Приметы
- Красное небо во время восхода предвещает сильный дождь с ветром.
- Если солнце восходит во время дождя, то дождь будет продолжаться несколько дней.
- Небольшая дымка над поверхностью озера или реки, касающаяся берегов, предвещает солнечные дни.
- Обильная роса на закате теплого дня говорит о ясном завтрашнем утре.
- Кроты, мыши, бурундуки делают большие запасы и отрывают норы на теплую сторону – к суровой и снежной зиме.
Источник: my-calend