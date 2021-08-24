Какой сегодня церковный праздник 24 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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24.08
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Какой сегодня церковный праздник 24 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:108/24/2021Фото: pixabay
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В этот день нельзя злоупотреблять алкоголем, иначе умершие родственники могут наказать за пьянство.

церковь
Сегодня разрешено горячее питание без растительного масла

Православные праздники 24 августа

Успенский пост 11 день
Священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона
Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских
Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского

Народные праздники

Евпатий Коловрат

В этот народный праздник почитают былинного богатыря Евпатия Коловрата и мученика Евпла Катанского.

На Руси в этот день состригали шерсть с овец, чтобы до наступления холодов она успела отрасти. Из шерсти делали нитки, вязали теплые вещи и валяли валенки.

В этот день нельзя злоупотреблять алкоголем, иначе умершие родственники могут наказать за пьянство.

Новолуние и погожая погода предвещают теплую и солнечную осень.

Приметы


  • Красное небо во время восхода предвещает сильный дождь с ветром.
  • Если солнце восходит во время дождя, то дождь будет продолжаться несколько дней.
  • Небольшая дымка над поверхностью озера или реки, касающаяся берегов, предвещает солнечные дни.
  • Обильная роса на закате теплого дня говорит о ясном завтрашнем утре.
  • Кроты, мыши, бурундуки делают большие запасы и отрывают норы на теплую сторону – к суровой и снежной зиме.

Источник: my-calend

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