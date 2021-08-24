Провал на дороге из-за сгнившего канализационного коллектора Бердска после ремонта заасфальтирует КБУ

Муниципальный Комбинат бытовых услуг Бердска 24 августа засыплет провал, который образовался на месте разрушенного коллектора у перекрестка улиц Советской и Ушакова. Накануне аварийная бригада КБУ отремонтировала участок прорванной канализационной трубы.
- Во вторник дыру эту засыплем, восстановим, как было. Асфальт тоже положим, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Анатолий Пронюшкин.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», очередная фекальная мина «взорвалась» на прошлой неделе. Обрушился участок проезжей части в военном городке из-за того, что фекальные стоки из сгнившей трубы подмыли грунт. Это отголоски крупной коммунальной аварии, произошедшей на канализационном коллекторе летом 2018 года.
Продолжается история с масштабным разрушением трубы на ул. Ушакова три года назад. В августе 2021-го рухнула дорога из-за прорыва канализационного коллектора на ул. Советской.
- Прорвало сверху трубы. Ситуация развивается один в один, как три года назад. В определенный момент все рухнуло, - пояснил Пронюшкин, отметив, что на жителях коммунальная авария никак не отразилась — воду ни у кого не отключали. - Мы сидим на мине, которая может рвануть в любой момент и в любом месте.
В 2018 году, когда фекальные воды текли по улицам Бердска, ситуацию признали чрезвычайной и заменили 100 метров разрушенного канализационного коллектора, накрыв его бетонным саркофагом.
Новый провал в августе 2021 произошел неподалеку. Чудом в него не провалилась машина — дорога обрушилась ночью, а уже с утра коммунальщики огородили опасный участок. После ремонта и засыпки КБУ собирается восстановить проезжую часть.
- Асфальт мы положим, скорее всего, в конце этой недели. С 24 августа мы будем менять 100 метров трубы у остановки «Березовой». После этого там начнем класть асфальт и параллельно на Советской сделаем, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Пронюшкин.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», КБУ для ремонта теплотрассы на ул. Красная Сибирь воспользуется тем, что газовики в течение пяти дней — с 24 по 28 августа — не будут подавать газ в муниципальные котельные. А те, в свою очередь, - подогревать воду для бердчан.