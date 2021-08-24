Что категорически нельзя делать на Евпатия Коловрата 24 августа 2021 года? Как уберечься от бед
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Что категорически нельзя делать на Евпатия Коловрата 24 августа 2021 года? Как уберечься от бед

10:20:228/24/2021Фото: pxhere
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Люди считали этот день очень опасным, поскольку обычно в этот день могли случиться самые страшные события.

конь
Встречи с белым конем сегодня очень боялись

В церкви сегодня, 24 августа, поминают священномученика архидиакона Евпла Катанского, а в народе отмечается день Евпатия Коловрата. Он был богатырём боярского происхождения, жил в восьмом веке в Рязанских землях. Люди складывали о нём сказания, поскольку он завоевал себе славу богатыря, проявив всю смелость и храбрость во время битвы с татаро-монголами во главе с ханом Батыем.

Евпатий Коловрат во время битвы сумел положить невероятное количество татаро-монголов, чем сильно удивил хана Батыя. Однако в бою Евпатий Коловрат сам погиб, а его белого коня враги загнали в болото, где он сгинул. Из уважения к русскому богатырю хан Батый отпустил оставшихся в живых русских, а также отдал им тело Евпатия Коловрата для того, чтобы они могли его похоронить.

Люди считали этот день очень опасным, поскольку обычно в этот день могли случиться самые страшные события. По народным поверьям сегодня на болотах, в лесах и на кладбищах можно было встретить призрак белого коня, который искал своего погибшего хозяина. Часто вечером на болотах и кладбищах люди видели белые огоньки и считали их душами тех, кто уже погиб.

Именно поэтому сегодня строго запрещалось мужчинам ходить на охоту и на рыбалку, а также всем запрещалось ходить в лес и малолюдные места. Поэтому сегодня отказывались от сбора грибов и ягод, оставаясь дома и занимаюсь хозяйственными делами.

Строго запрещалось сегодня употреблять алкоголь. Это было чревато тем, что к выпивохе будут приходить давно умершие родственники и накажут его, либо он потеряет память о своем доме и родных и никогда не сможет вернуться домой.

Те, кто держал овец, сегодня начинал их стрижку. Собранная сегодня шерсть считалась самой тёплой, а потому из неё принято было катать валенки. За всеми домашними животными сегодня осуществляли особый уход: их мыли, чистили и вкусно кормили. Коней сегодня старались к работе не допускать, давая им день отдыха.

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