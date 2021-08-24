7 новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске 24 августа
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7 новых зараженных коронавирусом выявили в Бердске 24 августа

8:56:248/24/2021Фото: pixabay
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Под ме6дицинским наблюдением находится 599 человек.

7 новых заболевших в Бердске за сутки
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 24 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о заболевших коронавирусом в Бердске. Там, за последние сутки в городе под медицинским наблюдением находится 599 жителей. Тестов взято 165. Выздоровевших и выписанных 2130. На сегодняшний день 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2279 случаев коронавирусной инфекции.

Напомним, в России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

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