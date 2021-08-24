Аниме "Ведьмак: Кошмар волка": создатели объяснили, почему Геральт седой
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Аниме "Ведьмак: Кошмар волка": создатели объяснили, почему Геральт седой

9:01:588/24/2021Фото: youtube.com/ Netflix
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Геральт из Ривии предстает зрителям с копной седых волос и вводит их в ступор.

Седой герой поразил зрителей

В проектах Netflix  седые волосы — это не обязательный атрибут всех ведьмаков. Но вот в аниме «Ведьмак: Кошмар волка» Геральт из Ривии предстает зрителям с копной седых волос и вводит их в ступор. Авторы спин-оффа прояснили ситуацию.

В финале Весемир встречается с выжившими воспитанниками крепости Каэр Морхен. Одного из юных учеников он называет Геральтом и вручает медальон. Юноша изображен полностью лысым. Таким образом создатели проекта показывают, что волосы Геральта выпали в результате трансмутации, после чего стали бесцветными - и это его индивидуальная реакция, которой не было у других подростков, сообщает Российская газета.

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