Аниме "Ведьмак: Кошмар волка": создатели объяснили, почему Геральт седой

В проектах Netflix седые волосы — это не обязательный атрибут всех ведьмаков. Но вот в аниме «Ведьмак: Кошмар волка» Геральт из Ривии предстает зрителям с копной седых волос и вводит их в ступор. Авторы спин-оффа прояснили ситуацию.
В финале Весемир встречается с выжившими воспитанниками крепости Каэр Морхен. Одного из юных учеников он называет Геральтом и вручает медальон. Юноша изображен полностью лысым. Таким образом создатели проекта показывают, что волосы Геральта выпали в результате трансмутации, после чего стали бесцветными - и это его индивидуальная реакция, которой не было у других подростков, сообщает Российская газета.