Паша Техник вышел на свободу после 11 месяцев заключения

В сентябре прошлого года Пашу Техника приговорили к реальному сроку. Но известно об этом стало только в текущем году. Рэпера задержали прошлым летом в Балашихе, экспертиза нашла у него в крови коктейль из психоактивных и наркотических веществ. Причем, до этого он уже отбывал срок за хранение наркотиков. А в прошлом году его осудили за повторное вождение в нетрезвом виде. О том, что он вышел на сводобу, он сообщил в своем профиле в Инстаграм.
Я вернулся», — сообщил исполнитель под фотографией, на которой позирует в обнимку с девушкой на фоне бетонной стены с надписью «Запретная зона. Проход запрещен». Ивлев (настоящая фамилия репера) одет в арестантскую робу, а в руках держит четки. Отметим, что друзья исполнителя приехали за ним на микроавтобусе.
37-летний Паша Техник известен своими эпатажными выступлениями в маске черной обезьяны, провокационными композициями, содержащими нецензурную лексику. Множество его треков посвящены черному юмору, наркомании, национализму.
А в сентябре прошлого года его остановил экипаж ДПС за вождение в нетрезвом виде. Экспертиза выявила у него психические расстройства за вождение в нетрезвом виде.