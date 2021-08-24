Профессиональная лига Франции сделала заявление по поводу матча «Ницца» — «Марсель»
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Профессиональная лига Франции сделала заявление по поводу матча «Ницца» — «Марсель»

9:17:278/24/2021Фото: Твиттер
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Оба клуба вызывают на срочное заседание.

Несколько футболистов пострадали после потасовки

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) на официальном сайте опубликовала заявление по поводу матча 3-го тура Лиги 1 «Ницца» — «Марсель».

- После серьёзных инцидентов, произошедших во время матча «Ницца» — «Марсель», дисциплинарная комиссия LFP созывает оба клуба на заседание, которое состоится 25 августа 2021 года, — говорится в заявлении.

Напомним, в минувшее воскресенье, 23 августа, фанаты сорвали матч между французскими командами «Ницца» и «Марсель». Как выяснилось, болельщики выбежали на поле и устроили потасовку с игроками.

Футбольный матч был приостановлен после того, как на 75-й минуте поединка фанаты «Ниццы» бросили бутылку в полузащитника гостей Димитри Пайета, и тот кинул ее обратно. После этого группа болельщиков прорвалась на поле и напала на игроков «Марселя». Несколько футболистов марсельской команды получили синяки и ссадины. В итоге игроки обоих клубов покинули поле и не стали продолжать встречу. На момент инцидента «Ницца» выигрывала со счетом 0:1.

Президент «Марселя» в своем интервью, которое он дал после игры сообщил, что игроки решили не возвращаться, потому как безопасность клуба не была гарантирована.

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