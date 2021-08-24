Россия получила от МВФ 18 млрд долларов в виде специальных прав заимствования
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Россия получила от МВФ 18 млрд долларов в виде специальных прав заимствования

10:05:438/24/2021Фото: pixabay
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Средства от Международного валютного фонда государства могут направить в резервы или использовать по своему усмотрению.

Россия получила 18 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) распределил между странами — участницами организации около $650 млрд в форме SDR — специальных прав заимствования. Из этих денег Россия получила около 18 млрд долларов. В фонде пояснили, что выделили эти деньги для того, чтобы поддержать мировую экономику на фоне последствий пандемии коронавируса. При этом организация призвала более богатые страны перераспределять SDR в пользу бедных. Эксперты отмечают, что наша страна в достаточной степени обеспечена финансовыми ресурсами, поэтому может помочь бедным странам.

При распределении SDR МВФ предоставляет средства странам пропорционально их долям квот в фонде. Речь идёт о показателе, отражающем относительное положение государства в мировой экономике. Так, например, у США это 17,43%, у Японии — 6,47%, у Китая — 6,4%, у Германии — 5,59%, у Великобритании — 4,23%, а у России — 2,71%.

Средства от Международного валютного фонда государства могут направить в резервы или использовать по своему усмотрению.

- То есть это не транш, который получает страна в виде денег. Это некая форма средств, которую страны могут покупать, продавать или давать в долг. Государство может конвертировать эти права заимствования — поменять на валюту или получить финансирование от МВФ в рамках обозначенной квоты, - рассказал в беседе с RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

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