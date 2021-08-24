"Курьер. Среда. Бердск" обновил профиль на сайте: Обновите, пожалуйста, пароль
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"Курьер. Среда. Бердск" обновил профиль на сайте: Обновите, пожалуйста, пароль

9:46:238/24/2021Фото: pixabay
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Для того, чтобы войти в профиль необходимо сбросить пароль через кнопку с таким же названием. На почту придет ссылка, по которой нужно перейти и поставить новый пароль. После этого все будет готово.

Вход на сайт изменился

Зарегистрированные пользователи "Курьер. Среда. Бердск", мы обновили профиль на сайте, теперь в нем проще поменять аватарку и отображаемое имя в комментариях, помимо этого улучшили безопасность — пароль хранится по последним технологиям, а почту защитили хешированием. Для того, чтобы войти в профиль необходимо сбросить пароль через кнопку с таким же названием. На почту придет ссылка, по которой нужно перейти и поставить новый пароль. После этого все будет готово.

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Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
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