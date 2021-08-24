Жители России начнут получать информацию о размере будущей пенсии с 2022 года

Минтруд утвердил порядок информирования граждан о размере накоплений и будущей пенсии. Соответствующий приказ подписал глава ведомства Антон Котяков, документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вступает в силу с 2022 года.
Так, информация могут получить женщины, достигшие 40 лет и мужчины, достигшие 45 лет и которые не получают пенсии по старости и инвалидности. Информирование будет проходить один раз в три года, начиная с указанного возраста, по форме, утвержденной документом Минтруда. Информация сама придет в личный кабинет Госуслуг в указанные сроки. Если же личного кабинета нет, то всю информацию можно получить в Пенсионном фонде.
Напомним, что на минувшей неделе депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о том, чтобы вернуть пенсионный возраст к прежним значениям, дающего право на назначение страховой пенсии по старости с 60-ти лет для мужчин и с 55-ти лет для женщин.
Как считают депутаты, вместо того, чтобы повышать пенсионный возраст в 2018, нужно было усовершенствовать механизм финансового обеспечения страховой пенсионной системы.