Андрей Травников: На основе новосибирского опыта в сфере образования должны формироваться цели и задачи для всех остальных регионов
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Андрей Травников: На основе новосибирского опыта в сфере образования должны формироваться цели и задачи для всех остальных регионов

9:45:468/24/2021Фото: nso.ru
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С докладом «Воспитание, обучение и профессиональное самоопределение – ключевые инвестиции в развитие личности человека» перед участниками пленарного заседания выступил министр образования региона Сергей Федорчук.

Выдающимся работникам сферы образования Андрей Травников вручил удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный работник образования Новосибирской области»

Губернатор Андрей Травников обратился к участникам пленарного заседания XXI Съезда работников образования Новосибирской области «Воспитание, обучение и профессиональное самоопределение – ключевые инвестиции в развитие личности человека», прошедшего в правительстве региона 23 августа. В мероприятии также приняли участие Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим.

Глава региона отметил: руководителям сферы образования предстоит проанализировать итоги прошедшего в регионе ЕГЭ и принять дополнительные решения. «Считаю, нужно направить усилия на повышение общего уровня качества образования и соответственно итогов Государственной итоговой аттестации. Мероприятия, направленные на это, теперь не только наша инициатива, в прошлом году они вошли в обновлённый нацпроект «Образование». Устойчивое развитие системы образования обеспечивается стабильным финансированием. Эта сфера находится под постоянным контролем правительства региона. Растёт уровень технической оснащённости учебных заведений – даже в сельских школах сегодня очень высок уровень техники, оборудования, программного обеспечения. Однако, мир меняется стремительно, растут запросы детей и родителей к сфере образования, и необходимо «бежать» быстрее этих изменений, чтобы опережать темпы роста амбиций и мотивации и детей, и взрослых. Три направления для нас приоритетны: выстраивание системы выявления профессиональных способностей, профессионального самоопределения; выстраивание региональной системы выявления и поддержки талантливых, одарённых высокомотивированных детей; повышение общего качества образования в школах и подтягивание отстающих школ. Если мы хотим стать лидерами по качеству образования, нам нельзя идти по предлагаемому сверху маршруту для достижения среднестатистических целей – необходимо самим формировать этот маршрут, поднимать планку, заглядывать за горизонт и ориентироваться на более высокие темпы. Именно на основе нашего лидерского опыта должны формироваться цели и формулироваться задачи для всех остальных регионов», – подчеркнул Андрей Травников.

Выдающимся работникам сферы образования Андрей Травников вручил удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный работник образования Новосибирской области», а также Благодарности губернатора Новосибирской области.

Первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ, депутат от Новосибирской области Александр Жуков в своём приветствии к участникам съезда пожелал всем работникам сферы образования новых творческих и педагогических успехов, думающих и мотивированных учеников.

Член комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Олег Иванинский отметил, что 1-е сентября в условиях продолжающейся пандемии становится одной из серьёзнейших задач. «Сегодня образование как сфера стоит для нас под номером два. Конечно, все основные ресурсы сконцентрированы на теме здоровья, на спасении людей от пандемии, но формирование правильных технологий обучения – так же первостепенная задача, о которой, в том числе, говорит и Президент России Владимир Путин. Проблемы здоровья видны сразу, проблемы образования – позже, но убеждён, что, вкладывая средства в педагогику, в сферу образования в целом, мы формируем будущее нашего региона, всей нашей страны».

С докладом «Воспитание, обучение и профессиональное самоопределение – ключевые инвестиции в развитие личности человека» перед участниками пленарного заседания выступил министр образования региона Сергей Федорчук.

Как отметил министр, устойчивое развитие системы образования обеспечивается стабильным финансированием. В 2021 году бюджет министерства образования запланирован в размере 42,3 млрд рублей, что почти на 11% больше, чем в 2019 году (38,1 млрд рублей). Доля бюджета министерства в областном бюджете на 2021 год составляет 19%.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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