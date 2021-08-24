Вертолеты и самолеты США попали в руки боевиков "Талибана"*

Движение Талибан* захватило несколько американских самолет, вертолетов и противотанковых ракет. Пентагон этим крайне обеспокоен. По словам источников, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято. Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно.
Америка же ждет завершения эвакуации и только потом власти США будут принимать решения о последующих действиях.
Напомним, талибы заявили, что полностью контролируют Афганистан. После этого президент страны сбежал, но обещал в скором времени вернуться. Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.