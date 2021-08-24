Вертолеты и самолеты США попали в руки боевиков "Талибана"*
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Вертолеты и самолеты США попали в руки боевиков "Талибана"*

10:21:338/24/2021Фото: pixabay
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Пентагон пока не решил, нужно ли ликвидировать захваченное оружие.

Талибы захватили несколько самолетов и вертолетов

Движение Талибан* захватило несколько американских самолет, вертолетов и противотанковых ракет. Пентагон этим крайне обеспокоен. По словам источников, решение о ликвидации захваченного талибами оружия пока не принято. Возможно, талибам будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам также недоступно.

Америка же ждет завершения эвакуации и только потом власти США будут принимать решения о последующих действиях.

Напомним, талибы заявили, что полностью контролируют Афганистан. После этого президент страны сбежал, но обещал в скором времени вернуться. Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО.

Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

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