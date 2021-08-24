В рубрику "Сообщи свои новости" написал Грибник:
Нашел в лесу вот такой отвратительный гриб, но вроде как съедобный. Кто-нибудь знает, как называется и можно ли его есть? Взять его не рискнул, пусть растет, может еще больше будет.
Кто-нибудь знает, как называется и можно ли его есть?
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Грибник:
Нашел в лесу вот такой отвратительный гриб, но вроде как съедобный. Кто-нибудь знает, как называется и можно ли его есть? Взять его не рискнул, пусть растет, может еще больше будет.
От редакции
Что за гриб?
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