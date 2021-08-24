Нашел в лесу вот такой отвратительный гриб
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Нашел в лесу вот такой отвратительный гриб

10:11:228/24/2021
0

Кто-нибудь знает, как называется и можно ли его есть?

Гриб остался на месте

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Грибник:

Нашел в лесу вот такой отвратительный гриб, но вроде как съедобный. Кто-нибудь знает, как называется и можно ли его есть? Взять его не рискнул, пусть растет, может еще больше будет.

Гриб страшный

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