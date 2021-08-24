Детский сад закрыли после пищевого расстройства у 16 воспитанников
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Детский сад закрыли после пищевого расстройства у 16 воспитанников

10:44:378/24/2021Фото: pixabay
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В настоящее время состояние детей удовлетворительное.

16 детей получили пищевое отравление

Накануне в Чите закрыли детский сад после того, как у 16 воспитанников выявили пищевое расстройство. Об этом сообщили в администрации города.

- Деятельность учреждения приостановлена на время расследования. Комитет образования города Читы находится в тесном контакте с органами Роспотребнадзора и центра гигиены с целью установления всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что вчера, 23 августа, родители отравившихся детей обратились в больницу. После осмотра их всех отправили на амбулаторное лечение. Состояние детей оценивается как удовлетворительное. Проверку начали прокуратура и Роспотребнадзор.

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