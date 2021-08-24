Больной раком 61-летний Константин Пономарев скончался утром 24 августа 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Больной раком 61-летний Константин Пономарев скончался утром 24 августа 2021

10:46:228/24/2021Фото: Предоставлено Еленой
0

Бердчанину был всего лишь 61 год.

Константин скончался
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
У стихийного мемориала зверски убитой Насти Муравьевой упал и скончался ее дядя

У стихийного мемориала зверски убитой Насти Муравьевой упал и скончался ее дядя2-месячная девочка умерла от коронавируса: Первый случай в регионеЕщё 963 новости

Сегодня, 24 августа, в 8.40 утра ушел из жизни Константин Пономарев из Бердска. "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что 61-летний больной онкологией не мог получить сильные наркотические препараты.

Диагноз Константину поставили 2 года назад. Мужчина пережил два инсульта. Обнаружили опухоль случайно, когда житель Бердска оформлял инвалидность.

- Выяснилось, что у него еще и метастаза в легких. Вышли на почку. Четвертую стадию рака сразу поставили. Мужа неохотно, но тем не менее, взяли на операцию, которая прошла 8 мая 2020 года на ул. Пирогова, 25. Ему удалили почку, но поскольку без надпочечников человек жить не может и их нельзя было убирать, у него метастазы обоих надпочечников. Они поражены. Шансы выжить малы,- со слезами на глазах рассказывала журналисту "Курьер. Среда. Бердск" жена Константина Елена.

Она неоднократно вместе с супругом обращалась в больницу. Вместо таких сильных препаратов, как морфин, Константину выдали лишь трамадол, который при его имеющейся IV стадии рака бессилен. Уже начались адские боли.

Последние дни жизни Константин провел в паллиативном центре Барышево. О дате и мест прощания "Курьер. Среда. Бердск" сообщит позднее.

Редакция выражает глубокие соболезнования семье и родным Константина, а также его супруге Елене.

При всех прервала речь Путина: поступок Меркель не объяснить
Что такое деменция и как понять, что она вас «атакует»
С чего начинается деменция: безошибочные сигналы
Умные и знаменитые, но очень слабые перед алкоголем
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Братья прыгнули из окна суда сразу после приговора
Трагедия в Москве: братья убили жениха прямо на свадьбе
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
смертьонкобольной
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Выражаем соболезнование семье и родным Константина.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вертолеты и самолеты США попали в руки боевиков "Талибана"*
10:21:33 8/24/2021
Вертолеты и самолеты США попали в руки боевиков "Талибана"*
Что категорически нельзя делать на Евпатия Коловрата 24 августа 2021 года? Как уберечься от бед
10:20:22 8/24/2021
Что категорически нельзя делать на Евпатия Коловрата 24 августа 2021 года? Как уберечься от бед
Россия получила от МВФ 18 млрд долларов в виде специальных прав заимствования
10:05:43 8/24/2021
Россия получила от МВФ 18 млрд долларов в виде специальных прав заимствования
Жители России начнут получать информацию о размере будущей пенсии с 2022 года
9:56:51 8/24/2021
Жители России начнут получать информацию о размере будущей пенсии с 2022 года
Андрей Травников: На основе новосибирского опыта в сфере образования должны формироваться цели и задачи для всех остальных регионов
9:45:46 8/24/2021
Андрей Травников: На основе новосибирского опыта в сфере образования должны формироваться цели и задачи для всех остальных регионов
Гороскоп на 25 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
9:20:44 8/24/2021
Гороскоп на 25 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально
Профессиональная лига Франции сделала заявление по поводу матча «Ницца» — «Марсель»
9:17:27 8/24/2021
Профессиональная лига Франции сделала заявление по поводу матча «Ницца» — «Марсель»
Паша Техник вышел на свободу после 11 месяцев заключения
9:09:14 8/24/2021
Паша Техник вышел на свободу после 11 месяцев заключения
БердскПровал на дороге из-за сгнившего канализационного коллектора Бердска после ремонта заасфальтирует КБУ
9:08:02 8/24/2021
Провал на дороге из-за сгнившего канализационного коллектора Бердска после ремонта заасфальтирует КБУ
Аниме "Ведьмак: Кошмар волка": создатели объяснили, почему Геральт седой
9:01:58 8/24/2021
Аниме "Ведьмак: Кошмар волка": создатели объяснили, почему Геральт седой