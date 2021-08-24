Больной раком 61-летний Константин Пономарев скончался утром 24 августа 2021

Сегодня, 24 августа, в 8.40 утра ушел из жизни Константин Пономарев из Бердска. "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что 61-летний больной онкологией не мог получить сильные наркотические препараты.
Диагноз Константину поставили 2 года назад. Мужчина пережил два инсульта. Обнаружили опухоль случайно, когда житель Бердска оформлял инвалидность.
- Выяснилось, что у него еще и метастаза в легких. Вышли на почку. Четвертую стадию рака сразу поставили. Мужа неохотно, но тем не менее, взяли на операцию, которая прошла 8 мая 2020 года на ул. Пирогова, 25. Ему удалили почку, но поскольку без надпочечников человек жить не может и их нельзя было убирать, у него метастазы обоих надпочечников. Они поражены. Шансы выжить малы,- со слезами на глазах рассказывала журналисту "Курьер. Среда. Бердск" жена Константина Елена.
Она неоднократно вместе с супругом обращалась в больницу. Вместо таких сильных препаратов, как морфин, Константину выдали лишь трамадол, который при его имеющейся IV стадии рака бессилен. Уже начались адские боли.
Последние дни жизни Константин провел в паллиативном центре Барышево. О дате и мест прощания "Курьер. Среда. Бердск" сообщит позднее.
Редакция выражает глубокие соболезнования семье и родным Константина, а также его супруге Елене.