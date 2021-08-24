Почему 24 августа строго запрещено пить алкогольные напитки?
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24.08
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Почему 24 августа строго запрещено пить алкогольные напитки?

11:20:428/24/2021Фото: piqsels
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Коров, коз и овец сегодня не пускали на пастбище, всех чистили и мыли, вкусно и досыта кормили.

мужчина
От алкоголя сегодня строго нужно отказаться

24 августа в народе отмечается опасный день - день Евпатия Коловрата. Он был русским былинным богатырем, сумевшим разгромить огромное количество татаро-монгол в битве с ханом Батыем. Он сам в той битве погиб, а также его белый конь, загнанный врагами в болото.

Именно призрака коня сегодня очень опасались в народе, потому что там, где он появлялся обязательно случались страшные несчастья. Сегодня  избегали посещать лес - отказывались от сбора грибов и ягод, не ходили на кладбища, чтобы помянуть своих усопших и убраться на могиле, а также мужчинам запрещалось ходить на охоту и рыбалку.

Также сегодня существовал строгий запрет на употребление любого алкоголя. Люди верили, что выпивоха будет строго наказан. К нему по ночам начнут приходить давно умершие предки, чтобы наказать его, либо он мог совсем потерять память и никогда больше не вернется домой, забыв всех своих родных и место, где живет.

Категорически запрещалось купаться в водоемах - это приносило тяжёлые заболевания, от которых нельзя было потом излечиться.

Весь день посвящали работам по дому, в огороде, а также ухаживали за домашними животными. Коров, коз и овец сегодня не пускали на пастбище, всех чистили и мыли, вкусно и досыта кормили. Лошадям запрещалось сегодня давать работу - их холили и лелеяли.

Овчары приступали к стрижке овец - они еще успеют обрасти до зимы новой шерстью, а собранная сегодня шерсть считалась самой теплой для изготовления валенок.

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