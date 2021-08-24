23 миллиона рублей украли мошенники у дочери легендарного летчика Чкалова
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23 миллиона рублей украли мошенники у дочери легендарного летчика Чкалова

10:59:298/24/2021Фото: ГУ МВД России по г.Москве
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82-летняя женщина сама перевела деньги злоумышленникам, которые представились службой безопасности банка.

Телефонных мошенников уже задержали

Телефонные мошенники украли больше 23 миллионов с банковского счета дочери легендарного летчика Валерия Чкалова. Отметим, что ей сейчас 82 года.

- Несколько месяцев назад в полицию обратилась внучка Ольги Валерьевны Чкаловой, которая сообщила, что с банковского счета ее 82-летней бабушки похищено свыше 23 млн рублей дистанционным способом. Сотрудники полиции установили, что подозреваемые находятся в Республике Бурятия. Трое соучастников задержаны оперативниками при участии Росгвардии в Прибайкальском районе Бурятии. Для проведения следственных действий они доставлены в Москву, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как стало известно, мошенники в течение двух недель звонили женщине и представлялись сотрудниками полиции и службы безопасности банка. Они говорили ей, что с ее счета хотят похитить деньги и поэтому все средства нужно перевести на другой счет, чтобы обезопасить. Ей предоставляли ей счет, который принадлежит мошенникам женщина верила и переводила деньги.

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