Можно ли 24 августа ходить на кладбище и работать в огороде? Что говорит церковь

Сегодня, во вторник 24 августа 2021 года, продолжается Успенский пост, я идёт его 11 день. По правилам поста сегодня разрешено есть горячие блюда без добавления растительного масла. Так же отмечается день памяти священномученика Евпла Катанского, а также преподобномучеников Феодора и Василия Печерских.
По народному календарю сегодня вспоминают былинного героя Евпатия Коловрата. Он имел знатное боярское происхождение, был очень сильным и храбрым воином, сумевшим в большей части разбить войско хана Батыя, однако в бою погиб сам. Его коня враги загнали и утопили в болоте.
Церковных запретов на этот день не существовало, однако они всё равно были, поскольку сложились из народных традиций и примет. Так, сегодня строго запрещалось посещать места захоронений, а также не ходили в лес и в малолюдные места, мужчины не посещали рыбалку и охоту.
Такой запрет был связан с тем, что люди боялись повстречаться с призраком белого коня, который ищет повсюду своего хозяина. Считалось, что там, где появится этот конь, в скором времени будет или новая битва или какое-то страшное несчастье. Именно поэтому сегодня все оставались бытовыми хозяйственными вопросами.
Работать в огороде сегодня не запрещалось, однако отдельное внимание сегодня уделялось домашним животным. Коров, коз, овец и лошадей сегодня нельзя было отправлять на пастбище, поскольку люди опасались нечистой силы, которая может в них вселится. Животных мыли, чистили, кормили самым лучшим кормом. Владельцы овец сегодня приступали к их стрижке, потому что собранная сегодня шерсть животных считалась самой тёплой для изготовления валенок. К тому же, если сегодня постричь овец, считалось, что они успеют обрасти новой шерстью до наступления холодов.
По лунному календарю сегодня, 24 августа 2021 года, убывающая луна, она расположилась в плодородном созвездии Рыбы, а потому сегодня очень благоприятный день для любых садово-огородных работ, включая посевы, посадки и уборку урожая. Обрезать деревья, а также работать с химией сегодня запрещено. Для консервации день благоприятный.