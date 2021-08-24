Можно ли 24 августа ходить на кладбище и работать в огороде? Что говорит церковь
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Можно ли 24 августа ходить на кладбище и работать в огороде? Что говорит церковь

12:20:108/24/2021Фото: piqsels
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Работать в огороде сегодня не запрещалось, однако отдельное внимание сегодня уделялось домашним животным.

церковь
Сегодня по правилам поста можно есть горячую пищу без растительного масла

Сегодня, во вторник 24 августа 2021 года, продолжается Успенский пост, я идёт его 11 день. По правилам поста сегодня разрешено есть горячие блюда без добавления растительного масла. Так же отмечается день памяти священномученика Евпла Катанского, а также преподобномучеников Феодора и Василия Печерских.

По народному календарю сегодня вспоминают былинного героя Евпатия Коловрата. Он имел знатное боярское происхождение, был очень сильным и храбрым воином, сумевшим в большей части разбить войско хана Батыя, однако в бою погиб сам. Его коня враги загнали и утопили в болоте.

Церковных запретов на этот день не существовало, однако они всё равно были, поскольку сложились из народных традиций и примет. Так, сегодня строго запрещалось посещать места захоронений, а также не ходили в лес и в малолюдные места, мужчины не посещали рыбалку и охоту.

Такой запрет был связан с тем, что люди боялись повстречаться с призраком белого коня, который ищет повсюду своего хозяина. Считалось, что там, где появится этот конь, в скором времени будет или новая битва или какое-то страшное несчастье. Именно поэтому сегодня все оставались бытовыми хозяйственными вопросами.

Работать в огороде сегодня не запрещалось, однако отдельное внимание сегодня уделялось домашним животным. Коров, коз, овец и лошадей сегодня нельзя было отправлять на пастбище, поскольку люди опасались нечистой силы, которая может в них вселится. Животных мыли, чистили, кормили самым лучшим кормом. Владельцы овец сегодня приступали к их стрижке, потому что собранная сегодня шерсть животных считалась самой тёплой для изготовления валенок. К тому же, если сегодня постричь овец, считалось, что они успеют обрасти новой шерстью до наступления холодов.

По лунному календарю сегодня, 24 августа 2021 года, убывающая луна, она расположилась в плодородном созвездии Рыбы, а потому сегодня очень благоприятный день для любых садово-огородных работ, включая посевы, посадки и уборку урожая. Обрезать деревья, а также работать с химией сегодня запрещено. Для консервации день благоприятный.

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