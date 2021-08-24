6-летний ребенок погиб после возгорания бочки с карбидом

Страшная трагедия произошла на минувшей неделе в Башкирии. Там 17 августа сотрудники одной из пожарно-спасательных частей башкирского ГУ МЧС России во время тушения пожара в гараже извлекли из него металлическую бочку. После тушения пожара бочка была оставлена на улице без присмотра. Вечером к ней пришли двое 6-летних детей и решили поджечь бочку. В результате этого они получили серьезные термические ожоги. Один ребенок получил ожоги 90% тела и в понедельник умер в больнице, другой госпитализирован с 50% ожогами поверхности тела.
В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по данному факту.
- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека"), по факту получения термических ожогов двумя малолетними при возгорании бочки с легковоспламеняющимся веществом, - сообщили в пресс-службе СК РФ.