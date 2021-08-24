Обязательная вакцинация: в каких странах ввели и кто обязан делать в России?

С начала пандемии количество заражённых корнавирусом растёт. Новые штаммы вируса добавляют заболеванию смертоносности. Вакцинация призвана стать настоящим щитом человечества против коронавируса. Но не все понимают её необходимость, поэтому в некоторых странах вакцинацию сделали обязательной. Где-то прививаться нужно всем, а где-то обходятся отдельными категориями населения.
В России необходимость вакцинации напрямую зависит от профессиональной сферы и региона проживания человека. Обязательные прививки не противоречит российскому законодательству, если эпидобстановка ухудшается. Третья волна коронавируса летом 2021-го сделало обязательную вакцинацию возможной. Решение, какие именно профессии обязывают к прививке, главные санитарные врачи регионов принимают отдельно.
Кто обязан в России
Первыми свой список выдвинули Москва с Подмосковьем. Необходимой вакцинацию признали для сотрудников самых «коммуникабельных» сфер. Среди них медицина, образование, общественный транспорт, услуги по красоте и здоровью, бытовые сервисы, заведения питания и торговли, точки досуга, банковские услуги, жилищно-коммунальные подразделения, многофункциональные центры, госслужба, работа в области культуры и занятость, подразумевающая контакт с детьми.
Московские правила требуют от работодателей вакцинировать 60% своих сотрудников. Отказ от прививки – повод временно отстранить человека от обязанностей без сохранения зарплаты. Уволить его полностью нельзя.
Требования касаются всех работодателей от руководителей крупных предприятий до представителей малого бизнеса. Игнорирование вакцинации коллектива грозит большими штрафами.
На август 2021-го практически все регионы России присоединились к обязательной вакцинации. Местные постановления могут незначительно отличаться от столичных перечнем профессий и крайними сроками прививок.
Что с другими странами
На август 2021-го самые строгие условия вакцинации от коронавируса созданы в Индонезии и Саудовской Аравии. Там прививают всех, кто не имеет медицинских противопоказаний. Отказавшихся от вакцины индонезийцев штрафуют. Отдельного наказания для жителей Саудовской Аравии нет, но непривитым отсекают доступ даже к торговым центрам и общественному транспорту.
Вакцинация по принципу, похожему на российский, принята в Азербайджане, Казахстане, Туркмении, Венгрии, Латвии, Узбекистане, Греции, Таджикистане, Микронезии, Индии, Китае, Италии, Великобритании и Австралии. Обязательная прививка там ждёт отдельные группы людей.
В Германии, Южной Корее, Франции и США вакцинация проводится добровольно. Но хорошей мотивацией служат ограничения для непривитых граждан.