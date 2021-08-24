9-летняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батуте в Новосибирской области

В Краснообске Новосибирской области произошло серьезное ЧП. Информация об этом появилась в социальных сетях. Как стало известно, на территории СК Армада 9-летняя девочка прыгала на батуте и сломала позвоночник.
Ребенка госпитализировали в травматологическое отделение, где ей поставили диагноз «компрессионный перелом позвонка». При этом администрация спорткомплекса за безопасностью детей не проследила.
В настоящее время прокуратура Новосибирского района организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних в связи с происшествием, в котором пострадал ребенок.