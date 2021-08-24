9-летняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батуте в Новосибирской области
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9-летняя девочка сломала позвоночник во время прыжков на батуте в Новосибирской области

11:18:098/24/2021Фото: pixabay
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Медики диагностировали у нее компрессионный перелом позвонка.

Батут стал причиной перелома позвоночника

В Краснообске Новосибирской области произошло серьезное ЧП. Информация об этом появилась в социальных сетях. Как стало известно, на территории СК Армада 9-летняя девочка прыгала на батуте и сломала позвоночник.

Ребенка госпитализировали в травматологическое отделение, где ей поставили диагноз «компрессионный перелом позвонка». При этом администрация спорткомплекса за безопасностью детей не проследила.

В настоящее время прокуратура Новосибирского района организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних в связи с происшествием, в котором пострадал ребенок.

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