Стала известна судьба трёхлетней девочки, у которой в жутком ДТП под Вольском погибла вся семья
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Стала известна судьба трёхлетней девочки, у которой в жутком ДТП под Вольском погибла вся семья

12:01:118/24/2021,Дарья КостинаФото: «Взгляд-инфо»
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Сейчас её состояние не позволяет транспортировку до Екатеринбурга.


3-летнюю девочку, которая потеряла вся семью в автокатастрофе по Саратовым, доставят в Екатеринбург. Об этом в беседе с журналистами «КП-Екатеринбург» сообщила бывшая жена папы девочки, который погиб в аварии.

- Её доставят из Вольска в больницу Саратова. Сейчас её состояние не позволяет транспортировку до Екатеринбурга. Как только это станет возможно, её привезут к нам. Завтра моя дочь опознает тела, и будет вызвана машина для перевозки, — сообщила Марина Пугачева.

Женщина также сообщила, что малышку заберет к себе старшая дочь ее бывшего покойного супруга.

В свою очередь, порталу "Вольск.ру" удалось пообщаться с одним из очевидцев аварии, который принимал участие в спасении ребенка.

У 32-летнего водителя самосвала цементного завода "ХайдельбергЦемент Волга" Виталия в пятницу, 20 августа, был выходной. Вместе с супругой он на личной иномарке ехал из Терсы в Вольск и заметил на обочине массовое ДТП. Супруга осталась в машине, а он отправился посмотреть – нужна ли помощь.

- Я стал снимать клемму на КамАЗе, очевидец говорит, что плачет ребенок. Я смотрю - крыша легковушки оторвана от строек, но вмята. Я залез на крышу, чтоб отогнуть ее. Мужчина помог, мы обогнули ее к земле и увидели, что девочка сидит в кресле. На ней было очень много горячего асфальта. Я его разгребал руками, прижег пальцы, но это было неважно. Мужчина где-то взял нож и стал срезать ремни кресла. Я держал девочку, как мог, чтобы не причинить ей еще какую-то боль. Потом взял ее на руки, у нее было все лицо обожжено и ручки, и кому-то передал, не помню кому, так как стоял у "Ларгуса" на крыше", – цитируют мужчину журналисты, уточняя, что трехлетняя Алена в ДТП получила ожоги 30% тела.

Напомним, в страшной аварии трёхлетняя девочка потеряла отца, мать, бабушку и двоих братьев. ДТП произошло 20 августа на трассе в Вольском районе Саратовской области. Легковой автомобиль «Лада-Ларгус», в котором находилась семья, столкнулся с двумя грузовиками. Почти все находившиеся в "Ларгусе" - трое взрослых (46, 50 и 73 лет), а также двое мальчиков (10 и 16 лет) — погибли, выжить удалось только девочке. Её доставили в больницу. Сейчас она находится в реанимации.

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