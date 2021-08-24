Родителей ребенка с аутизмом избили в метро Москвы

Московская полиция начала проверку по факту конфликта родителей 12-летнего мальчика с аутизмом и молодым человеком в вагоне поезда на станции "Румянцево" Сокольнической линии Московского метрополитена.
- 22 августа в полицию поступило сообщение, что на станции "Румянцево" в вагоне электропоезда произошел конфликт между родителями несовершеннолетнего 2009 года рождения и гражданином 2003 года рождения. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сторон и принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.
Как стало известно, молодой человек при посадке в вагон метро сильно задел ребенка с аутизмом. Отец мальчика сделал ему замечание, но молодой человек внезапно стал провоцировать отца на драку. Мужчине не стал отвечать и прошел внутрь вагона. Но молодой человек не собирался отступать и ударил отца по голове. Две спутницы нарушителя, которые зашли в вагон вместе с ним, набросились на маму ребенка и поцарапали ее.