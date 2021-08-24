Родителей ребенка с аутизмом избили в метро Москвы
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Родителей ребенка с аутизмом избили в метро Москвы

11:41:438/24/2021Фото: pixabay
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Полиция пытается разобраться в произошедшем.

Драка произошла прямо в метро

Московская полиция начала проверку по факту конфликта родителей 12-летнего мальчика с аутизмом и молодым человеком в вагоне поезда на станции "Румянцево" Сокольнической линии Московского метрополитена. 

- 22 августа в полицию поступило сообщение, что на станции "Румянцево" в вагоне электропоезда произошел конфликт между родителями несовершеннолетнего 2009 года рождения и гражданином 2003 года рождения. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям сторон и принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Как стало известно, молодой человек при посадке в вагон метро сильно задел ребенка с аутизмом. Отец мальчика сделал ему замечание, но молодой человек внезапно стал провоцировать отца на драку. Мужчине не стал отвечать и прошел внутрь вагона. Но молодой человек не собирался отступать и ударил отца по голове. Две спутницы нарушителя, которые зашли в вагон вместе с ним, набросились на маму ребенка и поцарапали ее.

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