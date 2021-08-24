Мусорную свалку ближе 15 км от аэродрома «Бердск-Центральный» запретило размещать правительство РФ

В августе 2021 года депутат горсовета Бердска Елена Белова получила ответ из Минпромторга РФ о мусорной свалке, которую собираются построить рядом с бердским кладбищем и аэродромом на территории Искитимского района. Запрос Белова делала в прокуратуру Новосибирской области, а та, в свою очередь, перенаправила его в департамент авиационной промышленности министерства.
Бердский депутат просила дать заключение, попадает ли участок на границе с Бердском с кадастровым номером 54:07:047401:1085, выделенный под полигон ТКО, в зону воздушного пространства. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в непосредственной близости с будущей свалкой расположен действующий аэродром «Бердск-Центральный».
- Прошу сообщить, возможно ли захоронение отходов в приаэродромной зоне, если есть угроза гибели пилотов и жителей, - написала Елена Белова.
Как следует из ответа министерства, еще в 2016 году «Бердск-Центральный» распоряжением правительства России внесен в перечень аэродромов. Ему присвоен статус аэродрома совместного базирования и вид экспериментального, находящегося в ведении Минпромторга. Эксплуатантом бердского аэродрома определено ФГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина».
- В настоящее время оформляются документы по передаче аэродрома от Минобороны России. Вопросом передачи занимается Сибирское территориальное управление имущественных отношений Минобороны России, Новосибирск. В связи с незаконченной до настоящего времени передачей аэродрома в ведение ФГУП «СибНИА ям. С.А. Чаплыгина» вопрос с обеспечением охранных зон и ограждения аэродрома не обеспечен в полной мере, поскольку объект продолжает находиться в ведении Минобороны России, - говорится в ответе правительственного ведомства.
Но уточняется, что аэродромный комплекс планируется использовать «для осуществления испытательных полетов, а также развития юношеской планерной школы». На территории «Бердска-Центрального» планируется создать авиационно-техническую базу для обслуживания и сертификации ЕЭВС (единичные экземпляры воздушных судов) в соответствии с правилами допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов.
Кроме того, бердский аэродром хотят использовать для проведения специализированных выставок, показательных и демонстрационных полетов экспериментальных воздушных судов и самолетов времен Великой Отечественной войны. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в августе 2021 года в Бердске прошел чемпионат России по сверхлегкой авиации.
В Минпромторге указали, что приаэродромная территория устанавливается «в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воздушных судов на здоровье человека и окружающую среду». В этой зоне «устанавливаются ограничения использования земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономической и иной деятельности». Приаэродромная территория является зоной с особыми условиями использования, акцентировали в ведомстве.
Приаэродромная территория, в том числе шестая подзона аэродрома «Бердск-Центральный» будет устанавливаться после передачи имущества аэродрома в ведение Минпромторга России и оперативное управление ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С .А. Чаплыгина».
- С учетом изложенного, полигон ТКО, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085, находится внутри окружности радиусом 15 км с центром в контрольной точке аэродрома Бердска, что определяет его нахождение в границах шестой подзоны приаэродромной территории, где запрещено размещать объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц (ст. 47 Воздушного кодекса РФ), - говорится в сообщении Минпромторга.
При этом, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», представители будущего полигона приезжали в СибНИА им. С.А. Чаплыгина для согласования проекта и утверждали, что будут строить мусороперерабатывающий завод закрытого типа.
Хотя и такой вариант, от скопления птиц не спасет. Елена Белова недавно побывала на таком заводе в Омске и увидела удручающую картину. На переработку уходит не более 10% отходов, все остальное лежит рядом под открытым небом, привлекая птиц со всей округи
Власть поддержала мусорный инвестпроект
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще в 2016 году в Новосибирской области приняли территориальную схему обращения с отходами. В ней предусмотрено сооружение мусорной свалки с обработкой и сортировкой отходов объемом 120 тыс. кубометров в год в Искитимском районе. В 2018 году районная власть дала свое согласие на это.
А в 2019-м уже вместе с администрацией Бердска соседний район подали заявку на строительство мусороперерабатывающего завода для обслуживания не только их территорий, но и Советского района Новосибирска. Тогда же в терсхеме появился земельный участок возле п. Маяк. А в начале 2020 года крупный бердский бизнесмен Виктор Голубев передал 22 га земли, находящейся у него в частной собственности, по договору аренды ООО «Полигон» сроком на 20 лет. Кадастровый номер земельного участка 54:07:047401:1085.
Напомним, что госзаказчиком исполнения региональной программы по развитию системы обращения с отходами определено министерство ЖКХ и энергетики. На него возложены функции управления и контроля... на основе отчетности и заключенных договоров, контрактов и соглашений с участниками инвестиционных проектов.