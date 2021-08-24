Труп мужчины нашли прохожие под мостом в Новосибирске

20 августа, около 10 часов утра прохожие обнаружили тело мужчины под мостом площади Инженера Будагова в Центральном районе. На нем не было признаков насильственной смерти. На место сразу же прибыли следователи. Была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила, что смерть мужчины не носит криминальный характер.
В настоящее время в ходе проверки получены данные о личности мужчины. Известно, что ему было 59-лет. Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.