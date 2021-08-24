Серия из шести землетрясений произошла на Сахалине 24 августа

Сегодня утром, 24 августа, сейсмологи зафиксировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами и на Сахалине шесть землетрясений магнитудой до 4,6. об этом рассказали в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
- Два землетрясения магнитудой 2,7 и 2,3 произошли в центральной части Сахалина. Еще четыре магнитудой от 2,3 до 4,6 - в море рядом с северной группой Курильских островов, - говорится в сообщении.
Отметим, что местные жители подземных толчков не ощутили. Угрозу цунами также не объявляли.