Серия из шести землетрясений произошла на Сахалине 24 августа
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24.08
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Серия из шести землетрясений произошла на Сахалине 24 августа

12:27:528/24/2021Фото: Чувствовали когда-нибудь подземные толчки?
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Подземные толчки были магнитудой от 2,3 до 4,6 баллов.

На Курильских островах произошло землетрясение

Сегодня утром, 24 августа, сейсмологи зафиксировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами и на Сахалине шесть землетрясений магнитудой до 4,6.  об этом рассказали в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

- Два землетрясения магнитудой 2,7 и 2,3 произошли в центральной части Сахалина. Еще четыре магнитудой от 2,3 до 4,6 - в море рядом с северной группой Курильских островов, - говорится в сообщении.

Отметим, что местные жители подземных толчков не ощутили. Угрозу цунами также не объявляли.

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