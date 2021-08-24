Я опешил, уши в трубочку чуть не свернулись, когда услышал отборные маты детей у ДК "Родины"

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Злой:
Знакомые посоветовали посетить площадку перед ДК Родина. - Сходи! Там так красиво! Клумбы с цветами и другими растениями, деревья необычные высажены, место людное, хорошее - сходи! Собрались с супругой и поехали смотреть. Действительно - КЛАССНО! Клумбы, деревья, детский аттракцион, на скамейках горожане сидят и беседуют или в телефонах своих роются. Рядом мемориал - знаковое место! Ходим любуемся, у нас, в нашей глубинке такого нет... Много детворы разного возраста. Мамаши с малышами. Подростки. Проходим мимо одной стайки подростков с велосипедами и самокатами, и тут... я слышу отборные маты!!! Я аж опешил, уши в трубочку чуть не свернулись!!! Подошёл и сделал замечание - мол, материться - это нехорошо. Но только отвернулся, в спину опять маты!
Вернулся: - Ребята! Вы понимаете, что ругаться в людный местах - это правонарушение? Пожалуйста, используйте нормальный русский язык! Дети ничего не ответили, но глазами явно посылали меня куда подальше... Идём дальше, мимо другой компашки, устроившейся на скамейке-бордюре вокруг большой клумбы. И снова - маты, маты, маты... Всё хорошее настроение - коту под хвост!
Как так? Куда мы катимся? Я в шоке! Дети не могут обходиться без матов?! Ну да, мы тоже в детстве употребляли "крепкие" словечки, но только в компании, и НЕ ДАЙ БОГ при взрослых!!! А нынешнее поколение не стесняется. Как так? Где мы, взрослые, это упустили? Как можно повлиять, как можно исправить нынешнюю ситуацию?! Мне неприятно, некомфортно находиться, как будто, в сапожной мастерской или припортовом кабаке с матросами...
Уважаемые взрослые! Ну давайте как-то исправлять ситуацию! Не разрешайте ругаться детям, делайте замечания! Воспитывайте своих детей и влияйте на чужих! Ну нельзя так!!! Мы же не пьянь! Мы современные воспитанные и культурные люди! Не будем опускаться ниже плинтуса!
PS Всё вышенаписанное сугубо моё личное мнение, которое может отличаться от Вашего! Если не прав - извиняйте!