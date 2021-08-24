В клинику "Санитас" в Академгородке и Новосибирске требуются

г. Новосибирск, Вокзальная маг-ль, 16 (пл. Ленина)
• Процедурная медицинская сестра
• Медицинская сестра в эндоскопическое отделение
• Медицинская сестра общего профиля
• Уборщица
График работы 2/2, 5/2. Оплата труда высокая.
Резюме высылать kig@sanitas.ru, т. 8-913-474-98-07
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в Академгородке требуются:
• Фармацевт
• Медсестра, ночные дежурства
• Медсестра процедурная
• Медсестра в хирургический стационар
• Уборщица, з/п 20000 руб.
Резюме на lbosih@yandex.ru, т. 8-913-957-95-69