В клинику "Санитас" в Академгородке и Новосибирске требуются
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В клинику "Санитас" в Академгородке и Новосибирске требуются

3:52:068/24/2021Фото: "Санитас"
0

Медсестры разных профилей вас ждут здесь, Фармацевт и уборщицы отзовитесь. Достойная зарплата.

санитас
В многопрофильную клинику САНИТАС требуются

г. Новосибирск, Вокзальная маг-ль, 16 (пл. Ленина)
• Процедурная медицинская сестра
• Медицинская сестра в эндоскопическое отделение
• Медицинская сестра общего профиля
• Уборщица

График работы 2/2, 5/2. Оплата труда высокая.
Резюме высылать kig@sanitas.ru, т. 8-913-474-98-07

_____________________________________

в Академгородке требуются:
• Фармацевт
• Медсестра, ночные дежурства
• Медсестра процедурная
• Медсестра в хирургический стационар
• Уборщица, з/п 20000 руб.

Резюме на lbosih@yandex.ru, т. 8-913-957-95-69

14-летняя чемпионка ОИ отказалась от 3 миллиардов
Десятки тысяч: убийца школьников в Казани получает деньги в СИЗО
Четырех студентов арестовали за поминки
«А смысл?»: врачи в Самаре отказом убили россиянина в конвульсиях
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Какие моменты на отдыхе бесят туристов больше всего
Огурцы и помидоры лучше не есть вместе
Названы самые неверные знаки Зодиака: их 4
СМИ расскрыли интереснейшие факты о Гани
требуются медсестрыработа в Академе и Новосибирскеграфик удобныйвысокая з/п
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Два распространителя наркотиков убили своего подельника и похитили у него телефон в Новосибирске. Смотрите видео
3:37:38 8/24/2021
Два распространителя наркотиков убили своего подельника и похитили у него телефон в Новосибирске. Смотрите видео
Что нужно делать с орехами в Ореховый спас? Дата праздника в августе 2021 года
3:20:43 8/24/2021
Что нужно делать с орехами в Ореховый спас? Дата праздника в августе 2021 года
Какое антитело защищает от всех штаммов коронавируса: Об открытии ученых рассказал вирусолог Новосибирска Сергей Нетесов
3:01:20 8/24/2021
Какое антитело защищает от всех штаммов коронавируса: Об открытии ученых рассказал вирусолог Новосибирска Сергей Нетесов
180 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области 24 августа
2:57:50 8/24/2021
180 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области 24 августа
Закладчики наркотиков дважды проехали на машине по девушке и избили ее молодого человека
2:48:46 8/24/2021
Закладчики наркотиков дважды проехали на машине по девушке и избили ее молодого человека
БердскЧерный дым валит из трубы хлебокомбината Бердска. Что произошло, рассказываем
2:46:44 8/24/2021
Черный дым валит из трубы хлебокомбината Бердска. Что произошло, рассказываем
БердскУбийц Ирины Синельниковой из Бердска отправили в колонию строгого режима
2:35:51 8/24/2021
Убийц Ирины Синельниковой из Бердска отправили в колонию строгого режима
24 августа - безумно тяжелый день у 3 знаков зодиака, заявили астрологи
2:34:09 8/24/2021
24 августа - безумно тяжелый день у 3 знаков зодиака, заявили астрологи
Успение Пресвятой Богородицы 2021: Особые традиции и приметы в светлый праздник
2:20:05 8/24/2021
Успение Пресвятой Богородицы 2021: Особые традиции и приметы в светлый праздник
Сергея Мазура отправили под домашний арест по делу о суррогатном материнстве
2:17:16 8/24/2021
Сергея Мазура отправили под домашний арест по делу о суррогатном материнстве