Черный дым валит из трубы хлебокомбината Бердска. Что произошло, рассказываем
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Черный дым валит из трубы хлебокомбината Бердска. Что произошло, рассказываем

2:46:448/24/2021,Валерия НипомнящаяФото: Предоставлено читателями
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Жители обеспокоены этим зрелищем.

Дым валил 24 августа

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" 24 августа прислали фото и видео, на которых видно, что из трубы Бердского хлебокомбината валит черный густой дым. Это обеспокоило жителей города.

Мы связались с руководством предприятия, чтобы они прокомментировали данную ситуацию.

- Газпром проводит регламентные работы, поэтому мы перешли на резервный вид топлива - мазут. Сейчас всё прогорит и дыма не будет. Всего работы будут вестись в течение четырёх дней. Но уже на данный момент дыма не видно, - отметили в хлебокомбинате в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 24 августа.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что во всем Бердске исчезла горячая вода. Ее не будет на протяжении пяти дней. Это связано с тем, что газовики проводят профилактические работы перед началом отопительного сезона 2021-2022.

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