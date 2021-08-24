Черный дым валит из трубы хлебокомбината Бердска. Что произошло, рассказываем

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" 24 августа прислали фото и видео, на которых видно, что из трубы Бердского хлебокомбината валит черный густой дым. Это обеспокоило жителей города.
Мы связались с руководством предприятия, чтобы они прокомментировали данную ситуацию.
- Газпром проводит регламентные работы, поэтому мы перешли на резервный вид топлива - мазут. Сейчас всё прогорит и дыма не будет. Всего работы будут вестись в течение четырёх дней. Но уже на данный момент дыма не видно, - отметили в хлебокомбинате в беседе с "Курьер. Среда. Бердск" 24 августа.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что во всем Бердске исчезла горячая вода. Ее не будет на протяжении пяти дней. Это связано с тем, что газовики проводят профилактические работы перед началом отопительного сезона 2021-2022.