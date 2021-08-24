Что нужно делать с орехами в Ореховый спас? Дата праздника в августе 2021 года
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Что нужно делать с орехами в Ореховый спас? Дата праздника в августе 2021 года

3:20:438/24/2021Фото: piqsels
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На протяжении 9 веков христиане не могли заполучить обратно свою святыню, пока однажды царь император Византии Михаил III не смог его выкупить.

орехи
По орехам гадали и загадывали желания

Однажды в Месопотамии, в городе Едессе, правящей тогда царь Авгарь заболел страшной болезнью, которая сегодня называется проказой. Он приглашал к себе разных целителей и перепробовал самые различные методы лечения, однако ему ничего не помогало. Это происходило еще во времена земной жизни Иисуса Христа, а потому, наслышанный о чудесах в христианстве, Авгарь решил попросить помощи у самого Иисуса Христа, а потому отправил к нему своего художника, чтобы тот написал его портрет.

Когда живописец прибыл к Иисусу Христу, то у него никак не получалось написать Его образ. Тогда Иисус взял полотенце и после умывания вытер им свою лицо. На полотенце проявился чудесный Лик Спасителя. Он отдал это полотенце живописцу, а тот привёз его к болеющему царю. Царь Авгарь получил долгожданное исцеление, после чего окончательно уверовал в Христа и тоже стал христианином.

Святыню, которую правильно называть убрус, хранили с почестями, однако в какое-то время мусульмане во время одного из набегов украли этот убрус. На протяжении 9 веков христиане не могли заполучить обратно свою святыню, пока однажды царь император Византии Михаил III не смог его выкупить. После чудесного обретения нерукотворного Образа Спаса нашего Иисуса Христа, его было решено поместить в Константинополе и хранить как ценную реликвию и святыню.

Хранился убрус в Константинополе до 1204 года, откуда снова был украден и с тех пор его следы потерялись. До сегодняшнего дня неизвестно, что случилось с ним. Именно день перенесения Нерукотворного Образа 29 августа отмечается во всех православных церквях и храмах. На праздничную службу люди приносят от для освещения продукты питания, которые чаще всего представляют собой орехи, свежеиспеченный хлеб, а также хлебные колосья.

Именно поэтому в народе праздник называют Ореховым спасом.

Традиции на Ореховый спас

После освящения урожая принято было его часть оставлять в храмах для нуждающихся, остальные орехи собирали домой для угощения своей семьи, также друзей и родных. На орехах было принято загадывать желание, при чём тут же люди могли узнать, исполнится желание или нет.

Для этого срывался с дерева первый орех, загадывали своё самое горячее желание, после чего орех раскрывали и смотрели - какой он. Если орех был спелым, значит желание исполнится в скором времени, если орех оказывался незрелым, значит исполнением желания придётся подождать, а также нужно было готовиться к получению внезапных новостей. Если орех оказывался испорченным или гнилым, это значило что желание не исполнится, а к тому же нужно было готовиться к началу неприятностей.

Второй орех принято было отдавать первому встретившемуся прохожему. Так люди избавлялись от сглаза и порчи, которые могли быть на них наведены, при этом прохожий никак не страдал от этого ритуала.

На праздничный стол обязательно готовили выпечку с орехами, запекали яблоки с орехами в духовке. Поскольку в этот день Успенский пост уже заканчивался, то готовить можно было и другие блюда.

Запретов в этот день на работу не было, поскольку в это время шли очень активные работы по уборке урожая, а также по подготовке к зимнему периоду. По окончании всех работ люди затапливали баню, куда ходили с ореховыми вениками. Ими  можно было изгнать заболевания и недуги.

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