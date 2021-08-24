24 августа - безумно тяжелый день у 3 знаков зодиака, заявили астрологи

Теперь, когда мы переживаем убывающую луну в Рыбах, мы можем ожидать, что почувствуем утечку энергии, как психически, так и физически.
В зависимости от того, кем мы являемся, это тянущее чувство может подавить, или это может показаться просто еще одним днем, хотя он не будет проведен в раю.
Мы также находимся под влиянием Венеры в Трине Сатурна в Весах , что может сбивать с толку нашу личную жизнь, пишет yourtango.com.
У каких знаков зодиака 24 августа будет тяжелый день?Хотя многие из нас просыпаются усталыми в понедельник утром - сегодня - нам может что-то бросить вызов в нашей романтической жизни; что-то, что сбивает нас с толку.
И поскольку какой бы тяжелый день был без присутствия Луны в Рыбах напротив Меркурия, мы можем быть уверены, что этот транзит испортит все коммуникации.
Совет здесь - подождать до завтра, чтобы решить большие проблемы, и если вы планируете расстаться с кем-то - не делайте этого сегодня.
Шансы сказать худшее, что только можно вообразить, сегодня очень велики, так что оставайтесь стильными - не выражайте то, что у вас на уме, пока не пройдет день.
У кого сегодня будет тяжелый день?
Знаки зодиака, у которых 24 августа 2021 года будет тяжелый день:
Рак (21 июня - 22 июля)Вероятно, об этом не нужно говорить, но вы уже знаете, как этот день проходит для вас.
Ты сегодня на грани, Рак. Каждая мелочь вас беспокоит - и вам не нужно много, чтобы чувствовать себя вытесненным за ваши границы.
И это именно то, что от вас требуется сегодня - это непрекращающееся ворчание, которое говорит вам заняться чем-то, к чему вы не хотите иметь никакого отношения, - которым может быть сам день.
Это идеальный день, чтобы прекратить все, побыть дома и посмотреть все фильмы ужасов .
Вы не можете выйти из головы сегодня, так зачем беспокоиться? Ты знаешь себя лучше всех, и если ты не в настроении - какой смысл притворяться?
Вам просто нужен перерыв, и вы можете дать себе это сегодня. Не будьте пассивно-агрессивными - вам не нужно разрешение. Будьте агрессивны - боритесь за свое право ничего не делать, если хотите.
Скорпион (23 октября - 21 ноября)Эта энергия Венеры в трине Сатурна могла бы быть настолько велика, если бы на пути не стояли все эти надоедливые транзиты! Твоя романтическая жизнь сегодня прервана, Скорпион.
Это не значит, что этого не существует, это означает, что все, что вы запланировали сегодня с точки зрения романтики, будет неправильно истолковано.
На этот раз вами манипулируют, что является изменением для вас, поскольку обычно вы дергаете за ниточки марионетки. Увы, твоя очередь марионеток.
Кто-то собирается намотать вас, как рыбу на крючке, только чтобы бросить обратно в воду, когда поймет, что не в настроении.
Вы не привыкли, что вас используют, и вам это не нравится. Зная вас, вы, скорее всего, замышляете свою месть на конец этой недели.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)Что ж, ты проснулся с чувством какашки-бутерброда, а с течением дня становится только хуже. ОЙ УРА. Что бы вы ни делали на выходных, Стрелец, позвольте себе осознать: это не для вас.
Может быть, вы злоупотребляли алкоголем или веществами? Ах ты, плохой маленький лучник!
Вы, как никто другой, знаете, насколько ценно ваше здоровье - и теперь вы живете в сожалении о плохом выборе, который вы сделали на выходных.
Вы просто не можете с этим справиться, поэтому вот вам несколько советов: делайте все, что в ваших силах, и не ругайте себя за это.
Всегда есть завтра, и есть определенная вероятность, что ты переживешь глупость этого дня.
Сделайте перерыв сегодня; не заставляйте себя слишком сильно, потому что Стрелец, последнее, чего вы хотите, - это заболеть. Светлого здоровья сейчас!