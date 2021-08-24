Закладчики наркотиков дважды проехали на машине по девушке и избили ее молодого человека

23 августа на Ключ-Камышенском плато произошла пугающая история. Там на местную жительницу Сашу Сухотскую и ее молодого человека напали закладчики наркотиков.
- Мы с парнем взяли телескоп и пошли наблюдать за звездами в лес недалеко от дома: отошли немного подальше, чтобы фонари не мешали смотреть на небо, - рассказала Саша.- И вдруг появилась эта компания на машине: их было человек шесть, причем среди них была и девушка. Она сидела в машине и что-то кричала.
По словам девушки, это были закладчики. Она неоднократно видела их в своем районе, они что-то прятали в кустах. Возможно, они решили, что пара стала свидетелем незаконных действий.
- На меня дважды наехали на машине, повалили на землю меня и моего парня и начали избивать. Угрожали пистолетом и требовали отдать сотовые телефоны., - рассказывает Саша. - Остановились они только, когда я стала орать изо всей силы и звать на помощь.
После этого молодые люди сразу отправились в больницу.
- У нас сильные ушибы, кровоподтёки на теле и лице, у меня шатаются два зуба, нам сломали телескоп, - говорит Саша. - Пусть заметку в «Комсомольской правде» полиция считает моим заявлением: я хочу, чтобы их нашли. Полицейским отдам все фото и видео, которое я успела сделать.
Девушка успела записать на видео одного из нападавших. Все доказательства она готова отдать правоохранителям, сообщает КП.