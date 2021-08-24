Закладчики наркотиков дважды проехали на машине по девушке и избили ее молодого человека
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Закладчики наркотиков дважды проехали на машине по девушке и избили ее молодого человека

2:48:468/24/2021Фото: скрин с видео
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Девушка успела заснять нападавших на видео.

Закладчики напали на молодую пару

23 августа  на Ключ-Камышенском плато  произошла пугающая история. Там на местную жительницу Сашу Сухотскую и ее молодого человека напали закладчики наркотиков.

- Мы с парнем взяли телескоп и пошли наблюдать за звездами в лес недалеко от дома: отошли немного подальше, чтобы фонари не мешали смотреть на небо, - рассказала Саша.- И вдруг появилась эта компания на машине: их было человек шесть, причем среди них была и девушка. Она сидела в машине и что-то кричала.

По словам девушки, это были закладчики. Она неоднократно видела их в своем районе, они что-то прятали в кустах. Возможно, они решили, что пара стала свидетелем незаконных действий.

- На меня дважды наехали на машине, повалили на землю меня и моего парня и начали избивать. Угрожали пистолетом и требовали отдать сотовые телефоны., - рассказывает Саша. - Остановились они только, когда я стала орать изо всей силы и звать на помощь.
После этого молодые люди сразу отправились в больницу.

- У нас сильные ушибы, кровоподтёки на теле и лице, у меня шатаются два зуба, нам сломали телескоп, - говорит Саша. - Пусть заметку в «Комсомольской правде» полиция считает моим заявлением: я хочу, чтобы их нашли. Полицейским отдам все фото и видео, которое я успела сделать.

Девушка успела записать на видео одного из нападавших. Все доказательства она готова отдать правоохранителям, сообщает КП.

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