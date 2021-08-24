180 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области 24 августа
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180 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области 24 августа

2:57:508/24/2021Фото: pixabay
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Скончались еще девять пациентов.

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Сегодня, 24 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о заболевших. Так, за последние сутки в регионе выявили 180 новых зараженных.

Скончались еще девять пациентов: мужчина в возрасте 81 год и двое мужчин в возрасте 70 лет и женщины в возрасте 71, 62, 63, 68 лет и две женщины в возрасте 60 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 585 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализирован 2 441 пациент, в том числе 42 ребенка. В отделениях реанимации находится 171 человек. На ИВЛ – 20 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 2 328 141 тест на коронавирус.

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