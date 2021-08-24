Производственный календарь 2021: Выходные и праздничные дни в сентябре
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Производственный календарь 2021: Выходные и праздничные дни в сентябре

4:20:528/24/2021Фото: pxhere
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Особо популярным этот месяц становится для тех, кто собирается отдыхать на юге России, поскольку там сентябрь - это бархатный сезон.

цветы
В сентябре будет 8 выходных дней

Осталось совсем немного времени до начала календарной осени. Те, кто не успели сходить в отпуск летом, планируют чаще всего его именно на сентябрь, поскольку в это время года можно сказать что ещё достаточно тепло, а до первых заморозков хочется успеть отдохнуть.

Особо популярным этот месяц становится для тех, кто собирается отдыхать на юге России, поскольку там сентябрь - это бархатный сезон. Средняя температура воздуха на юге России и в Крыму в сентябре 2021 года будет составлять около 30° тепла, температура воды будет сохраняться на отметке 24 градусов тепла.

Люди, планирующие отпуск в первом осеннем месяце, зачастую интересуется нормами рабочего времени, поскольку в месяце, в котором очень мало праздничных выходных дней, нормы рабочего времени большие, а значит отпускные можно получить больше, соответственно, уходить в таком месяце в отпуск выгоднее.


В сентябре нам предстоит отмечать довольно много праздников, как светских, так и религиозных, а также будет много памятных дат и профессиональных праздников. Их насчитывается в сентябре 43.

Самым главным и известным праздником в сентябре становится День Знаний, который отмечается в самом начале, первого числа, а также в этом месяце отмечается 2 крупных религиозных православных праздника: 21 сентября Рождество Пресвятой Богородицы, 27 сентября - Воздвижение Креста Господня.

Однако, из всех перечисленных праздников, в том числе и профессиональных, не один день не является государственным выходным днем. Календарно в этом месяце содержится всегда 30 дней, из которых 8 дней в 2021 году выпадают на субботу и воскресенье. Значит отдыхать нам придётся в этом месяце календарные выходные всего 8 дней.

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