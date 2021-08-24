Два распространителя наркотиков убили своего подельника и похитили у него телефон в Новосибирске
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Два распространителя наркотиков убили своего подельника и похитили у него телефон в Новосибирске

3:37:388/24/2021Фото: pixabay
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Теперь их обвиняют сразу по нескольким статьям.

Распространителей наркотиков задержали

В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух 27-летних местных жителей, которых обвиняют в распространении наркотиков и убийстве своего подельника.

Как выяснили следователи, несколько молодых людей в возрасте от 25 до 27 лет до мая прошлого года совершили покушение на сбыт наркотиков через интернет. После, 14 мая 2020 в гараже на улице Широкой ленинского района компания поругалась и двое из них убили третьего подельника, 25-летнего парня и похитили у него телефон.

Правоохранители провели обыски по месту их жительства и у одного из них изъяли обрез охотничьего ружья и наркотики в значительном размере.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками Управления уголовного розыска и Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области.

Им предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям. Теперь уголовное дело будет направлено в суд.

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