При загадочных обстоятельствах исчезли двое подростков на лодке в Татарстане

Вчера, 23 августа, рано утром в Татарстане двое подростков отправились кататься на лодке и через некоторое время перестали выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте по ПФО.
- В Елабуге ведутся поисковые мероприятия по установлению местонахождения 17-летнего парня и 16-летней девушки, которые уехали кататься на лодке и не выходят на связь, - сообщили в ведомстве. Выясняются все обстоятельства происшествия и местонахождение подростков.
Следственный комитет возбудили уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.