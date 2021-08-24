При загадочных обстоятельствах исчезли двое подростков на лодке в Татарстане
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При загадочных обстоятельствах исчезли двое подростков на лодке в Татарстане

4:07:548/24/2021Фото: pixabay
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Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.

Подростки катались на лодке и пропали

Вчера, 23 августа, рано утром в Татарстане двое подростков отправились кататься на лодке и через некоторое время перестали выходить на связь. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте по ПФО.

- В Елабуге ведутся поисковые мероприятия по установлению местонахождения 17-летнего парня и 16-летней девушки, которые уехали кататься на лодке и не выходят на связь, - сообщили в ведомстве. Выясняются все обстоятельства происшествия и местонахождение подростков.

Следственный комитет возбудили уголовное дело по факту убийства двух и более лиц.

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