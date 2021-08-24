Благоприятные лунные дни в сентябре 2021 года: Для работы и личных дел

Предлагаем вам ознакомиться с лунным календарем на сентябрь 2021 года, при помощи которого можно более благоприятно распределить свои дела и силы, чтобы исход ваших дел был как можно более лучше.
Месяц начнется с фазы убывающей луны, который продлится до 6 сентября. 7 сентября луна будет на минимуме своего влияния, то есть состоится новолуние. Оно произойдет в 3:51 по московскому времени. После этого до 20 сентября наступает благоприятный период растущей луны. Максимальную силу луна наберёт в полнолуние 21 сентября, которое состоится в 2:54 по московскому времени. Остаток месяца будет ознаменован периодом убывающей луны. Лунных и солнечных затмений в этом месяце не предвидится.
Любые хирургические операции вмешательства в сентябре 2021 года лучше всего проводить в следующие даты: 1, 4, 5, 7, 11, 12, 19, 20, 29, 30 сентября.
Посещать стоматолога-хирурга лучше всего 22, 23 и 24 сентября, стоматолога-терапевта 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 сентября 2021.
Планировать и начинать путешествия лучше всего на растущей луне - с 8 по 20 сентября.
Для очень крупных приобретений в виде жилья или автомобиля - 16 сентября 2021 года.
Заключать брак лучше всего 12, 13, 14, 17, 18, 19 и 20 сентября.
Стричь и окрашивать волосы 3, 4, 6, 10, 17, 18, 24, 27 сентября 2021.
Работать с ногтями благоприятнее всего 4, 8, 15 сентября 2021.