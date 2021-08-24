Благоприятные лунные дни в сентябре 2021 года: Для работы и личных дел
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Благоприятные лунные дни в сентябре 2021 года: Для работы и личных дел

5:20:438/24/2021Фото: piqsels
0

В сентябре 2021 снова будет два периода убывающей луны и один - растущей. Самыми неблагоприятными будут два пиковых состояния - новолуние и полнолуние.

луна
Важные дела лучше планировать по лунному календарю

Предлагаем вам ознакомиться с лунным календарем на сентябрь 2021 года, при помощи которого можно более благоприятно распределить свои дела и силы, чтобы исход ваших дел был как можно более лучше.

Месяц начнется с фазы убывающей луны, который продлится до 6 сентября. 7 сентября луна будет на минимуме своего влияния, то есть состоится новолуние. Оно произойдет в 3:51 по московскому времени. После этого до 20 сентября наступает благоприятный период растущей луны. Максимальную силу луна наберёт в полнолуние 21 сентября, которое состоится в 2:54 по московскому времени. Остаток месяца будет ознаменован периодом убывающей луны. Лунных и солнечных затмений в этом месяце не предвидится.

Любые хирургические операции вмешательства в сентябре 2021 года лучше всего проводить в следующие даты: 1, 4, 5, 7, 11, 12, 19, 20, 29, 30 сентября.

Посещать стоматолога-хирурга лучше всего 22, 23 и 24 сентября, стоматолога-терапевта 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26 сентября 2021.

Планировать и начинать путешествия лучше всего на растущей луне - с 8 по 20 сентября.

Для очень крупных приобретений в виде жилья или автомобиля - 16 сентября 2021 года.

Заключать брак лучше всего 12, 13, 14, 17, 18, 19 и 20 сентября.

Стричь и окрашивать волосы 3, 4, 6, 10, 17, 18, 24, 27 сентября 2021.

Работать с ногтями благоприятнее всего 4, 8, 15 сентября 2021.

Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Что такое деменция и как понять, что она вас «атакует»
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Скрытый признак скорой смерти: не игнорируйте его
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у друзей
Люди каких знаков Зодиака самые неверные
Врачи объяснили, почему люди повторно заражаются коронавирусом
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
72-летняя Пугачева показала фото без макияжа
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
лунный календарьблагоприятные дниполнолуние. новолуние
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие крупные дела планируете на сентябрь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мэр Собянин велел отменить обязательное ношение масок на уроках в Москве
5:23:18 8/24/2021
Мэр Собянин велел отменить обязательное ношение масок на уроках в Москве
Благоприятные лунные дни в сентябре 2021 года: Для работы и личных дел
5:20:43 8/24/2021
Благоприятные лунные дни в сентябре 2021 года: Для работы и личных дел
Пьяный друг матери выбросил из окна 5 этажа малыша
5:19:14 8/24/2021
Пьяный друг матери выбросил из окна 5 этажа малыша
Суд удалился для вынесения приговора по делу о пожаре в "Зимней вишне"
5:04:46 8/24/2021
Суд удалился для вынесения приговора по делу о пожаре в "Зимней вишне"
Известный экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в хостеле Москвы
4:56:02 8/24/2021
Известный экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в хостеле Москвы
БердскРодителей заставили давиться за навязанной школьной формой SAMM по баснословной цене в лицее №6 Бердска
4:31:56 8/24/2021
Родителей заставили давиться за навязанной школьной формой SAMM по баснословной цене в лицее №6 Бердска
Производственный календарь 2021: Выходные и праздничные дни в сентябре
4:20:52 8/24/2021
Производственный календарь 2021: Выходные и праздничные дни в сентябре
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 рублей для пенсионеров
4:18:04 8/24/2021
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 рублей для пенсионеров
МИД Украины опроверг похищение самолета с пассажирами в Афганистане
4:10:42 8/24/2021
МИД Украины опроверг похищение самолета с пассажирами в Афганистане
При загадочных обстоятельствах исчезли двое подростков на лодке в Татарстане
4:07:54 8/24/2021
При загадочных обстоятельствах исчезли двое подростков на лодке в Татарстане