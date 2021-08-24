Мать погибшего под Рязанью солдата рассказала о деталях его смерти

Мать солдата-срочника Алексея Руди, которого нашли мертвым в лесу в Рязанской области, последний раз разговаривала с сыном 19 секунд. Она рассказала, что ее очень удивили посторонние голоса в трубке во время разговора. Сын не стал с ней долго общаться, сказав, что занят и что перезвонит на следующий день. Собеседница рассказала, что сын никогда ни на что не жаловался. Он говорил, что любит высоту и прыгать с парашютом.
Родственники погибшего считают, что его убили. Официальной информации о трагедии пока нет.
Отметим, что труп солдата нашли на дереве в лесу Рязанской области 22 августа. Трагедия произошла во время Армейских международных игр, которые проходят в Рязанской области.