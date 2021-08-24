Психушка прервала большую любовь обителей пансионата им. Калинина Бердска Юлии Дмитриевой и Владимира Клеманова

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась Ольга – бывшая сестра-хозяйка бердского пансионата ветеранов труда им. М.И. Калинина. Она рассказала историю Юлии Дмитриевой и Владимира Клеманова, которые проживали в учреждении. Молодые люди были парой и жили в пансионате вместе, но на днях их разлучили - Юлию без повода перевели в Каменский психоневрологический интернат.
- Володя – инвалид детства. Собственного жилья у него нет, поэтому он живет и работает в пансионате. С его пенсии высчитывают за проживание. У Юли была неблагополучная ситуация с родителями. Она перенесла травмы после того, как её мама в детстве выкинула в окно. Сначала она жила в интернате, потом её перевели в пансионат, - делится в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Ольга 24 августа.
Женщина рассказала, что общается с возлюбленными уже 6 лет и они очень сдружились.
- Решено, что «дети» ни с кем не должны общаться. Конечно, им по 35 лет, но для меня они дети. И они ко мне относятся как к матери. Когда Юля сюда поступила, её сделали недееспособной, хотя она нормальный социальный человек, общается со всеми. Она сама всё делает: готовит, убирает, работает. Они с Володей купили новую мебель, обставили комнату. Всегда всё чисто, одеты хорошо. Я некоторое время добивалась, чтобы её отправили на комиссию, чтобы вернуть ей дееспособность. Но ничего не вышло, - говорит Ольга.
Известно, что какое-то время назад Владимира отправили на колхозное хозяйство в 4 отделение. Пока он был там, Юлю отвезли в Каменский психоневрологический интернат. Это профильное учреждение закрытого типа.
- Мне все звонят, в шоке, в панике. Конечно, она переживала, что любимого человека отправили на расстояние. Они всегда везде были вместе и очень близки, - делится бывшая сотрудница пансионата.
По словам Ольги, руководство по отношению к проживающим ведет себя некорректно. Например, у постояльцев нарушается режим рабочего дня, применяется лекарство, которое не должно.
- По закону, Юля, как недееспособная, вообще не должна работать. Мне сказали, что это трудотерапия. Я согласна, но не более 4 часов в день. Раньше она мыла пол несколько часов. Потом её отправили работать на кухню. Это предполагает подъем в 6 утра, целый день нужно кормить людей и мыть посуду, - рассказывает экс-сестра-хозяйка.
- Я сегодня была в опеке. Они не в курсе, куда делась Юля. Все удивились. На вопрос «Почему?» мне никто ответил. Мы звонили вместе с ними в пансионат, там тоже никто ничего не знает. Хотела дозвониться до директора, трубку никто не берет. Я не могу бросить человека на произвол судьбы. Там сейчас махнут рукой, и никто ничего добиваться не будет. Я не могу оставить её без помощи. По идее ей должны были предоставить жилье, но так как её сделали недееспособной, то предоставлять ничего не надо, - добавила женщина.
Сейчас у Юли отключен телефон. Ольга считает, что девушке его не отдают. Владимир, по её словам, находится в расстроенных чувствах и очень переживает.
«Курьер. Среда. Бердск» обратился за комментарием в пансионат им. Калинина.
- Причину того, почему Юлию Дмитриеву увезли, знают только на высшем уровне. Медицинский персонал и руководство. Мы, специалисты по социальной работе, тоже узнали случайно. Я занимаюсь недееспособными, а Дмитриева как раз является таковой, но мне тоже не удосужились сообщить о том, что её куда-то увезли, - рассказала специалист учреждения по социальной работе 24 августа.
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" направит запрос в Министерство труда Новосибирской области по всем озвученным Ольгой вопросам уже завтра, 25 августа.