МИД Украины опроверг похищение самолета с пассажирами в Афганистане
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МИД Украины опроверг похищение самолета с пассажирами в Афганистане

4:10:428/24/2021Фото: pixabay
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Сообщалось, что украинский самолет, который должен был вывезти из Афганистана граждан Украины похитили неизвестные и вывезли на нем других людей в Иран.

Самолет Украины перевез пассажиров в Иран

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что на минувшей неделе украинский самолет, который должен был вывезти из Афганистана граждан Украины похитили неизвестные и вывезли на нем других людей в Иран.

-В понедельник вечером третий самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами прибыл на Украину, на его борту были 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины.

- Наш самолет захватили другие люди. В (минувший – ред.) вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев, - рассказал Енин.

Но чуть позже спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что эта новость не соответствует действительности.

- Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о «захваченном самолете», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности, - сообщил он.

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