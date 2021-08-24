МИД Украины опроверг похищение самолета с пассажирами в Афганистане

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, что на минувшей неделе украинский самолет, который должен был вывезти из Афганистана граждан Украины похитили неизвестные и вывезли на нем других людей в Иран.
-В понедельник вечером третий самолет с эвакуированными из Афганистана гражданами прибыл на Украину, на его борту были 98 пассажиров, среди которых 41 гражданин Украины.
- Наш самолет захватили другие люди. В (минувший – ред.) вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев, - рассказал Енин.
Но чуть позже спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что эта новость не соответствует действительности.
- Захваченных украинских самолетов в Кабуле или где-либо нет. Информация о «захваченном самолете», которую тиражируют некоторые СМИ, не соответствует действительности, - сообщил он.