Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 рублей для пенсионеров
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
24.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 рублей для пенсионеров

4:18:048/24/2021Фото: pixabay
0

Рассказываем, когда деньги поступят на счет.

Путин подписал указ о выплате для пенсионеров

Сегодня, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам по 10 тысяч рублей. Единовременное пособие выплатят в сентябре.

Как сообщает во вторник пресс-служба Кремля, одним указом такая выплата назначается пенсионерам, "проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения". Второй указ распространяет такую выплату на остальные категории пенсионеров.

Согласно документам, единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года "на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты".
Также на эту сумму не могут накладывать никакие штрафы или пени.

- Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся, - говорится в указе.
В случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре, ее выплата может быть произведена позднее. Единовременная денежная выплата, не полученная гражданином в связи с его смертью, осуществляется в порядке, установленном законодательством для различных категорий пенсионеров.

15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Муж застукал жену с любовницей и убил их мгновенно
Красавицы, чья карьера пошла под откос из-за алкоголя
Сбившая насмерть детей сделала громкое заявление
Мать отбивала дочь от разъяренной птицы и не спасла
Звезды, чья карьера разрушена из-за алкаголя
При всех прервала речь Путина: поступок Меркель не объяснить
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пара россиян приехала в Петербург и загадочно умерла
Норкин сравнил цены в Крыму и Москве и изумился
Ассоциация деловой этики: прием Меркель в Киеве — неуважение
"Неуважение": Меркель ждал недопустимый прием в Киеве
«Никого не выпускают»: пассажир умер без помощи в «Сапсане»
В Германии братья убили сестру «ради чести»
Ведущий Первого канала женился на 23-летней красотке
Кому выплатят десять тысяч рублей единоразово
пособиеединовременная выплатаподписал указ
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Попадаете под выплату?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

МИД Украины опроверг похищение самолета с пассажирами в Афганистане
4:10:42 8/24/2021
МИД Украины опроверг похищение самолета с пассажирами в Афганистане
При загадочных обстоятельствах исчезли двое подростков на лодке в Татарстане
4:07:54 8/24/2021
При загадочных обстоятельствах исчезли двое подростков на лодке в Татарстане
Мать погибшего под Рязанью солдата рассказала о деталях его смерти
3:54:26 8/24/2021
Мать погибшего под Рязанью солдата рассказала о деталях его смерти
БердскВ клинику "Санитас" в Академгородке и Новосибирске требуются
3:52:06 8/24/2021
В клинику "Санитас" в Академгородке и Новосибирске требуются
Два распространителя наркотиков убили своего подельника и похитили у него телефон в Новосибирске. Смотрите видео
3:37:38 8/24/2021
Два распространителя наркотиков убили своего подельника и похитили у него телефон в Новосибирске. Смотрите видео
Что нужно делать с орехами в Ореховый спас? Дата праздника в августе 2021 года
3:20:43 8/24/2021
Что нужно делать с орехами в Ореховый спас? Дата праздника в августе 2021 года
Какое антитело защищает от всех штаммов коронавируса: Об открытии ученых рассказал вирусолог Новосибирска Сергей Нетесов
3:01:20 8/24/2021
Какое антитело защищает от всех штаммов коронавируса: Об открытии ученых рассказал вирусолог Новосибирска Сергей Нетесов
180 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области 24 августа
2:57:50 8/24/2021
180 новых больных коронавирусом выявили в Новосибирской области 24 августа
Закладчики наркотиков дважды проехали на машине по девушке и избили ее молодого человека
2:48:46 8/24/2021
Закладчики наркотиков дважды проехали на машине по девушке и избили ее молодого человека
БердскЧерный дым валит из трубы хлебокомбината Бердска. Что произошло, рассказываем
2:46:44 8/24/2021
Черный дым валит из трубы хлебокомбината Бердска. Что произошло, рассказываем