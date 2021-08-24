Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в 10 000 рублей для пенсионеров

Сегодня, 24 августа, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате всем пенсионерам по 10 тысяч рублей. Единовременное пособие выплатят в сентябре.
Как сообщает во вторник пресс-служба Кремля, одним указом такая выплата назначается пенсионерам, "проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполнения". Второй указ распространяет такую выплату на остальные категории пенсионеров.
Согласно документам, единовременная денежная выплата осуществляется в сентябре 2021 года "на основании документов, содержащихся в выплатном или пенсионном деле, без подачи гражданами заявления об осуществлении единовременной денежной выплаты".
Также на эту сумму не могут накладывать никакие штрафы или пени.
- Из суммы единовременной денежной выплаты удержания на основании исполнительных документов, решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, решений судов о взыскании сумм пенсий и иных социальных выплат вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке, не производятся, - говорится в указе.
В случае если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре, ее выплата может быть произведена позднее. Единовременная денежная выплата, не полученная гражданином в связи с его смертью, осуществляется в порядке, установленном законодательством для различных категорий пенсионеров.