Родителей заставили давиться за навязанной школьной формой SAMM по баснословной цене в лицее №6 Бердска

В лицее №6 Бердска 24 августа случилось столпотворение. Про маски и социальную дистанцию все забыли — раздавали школьную форму. Ее сшили для учеников двух учебных заведений (собственно лицея и его филиала в Южном микрорайоне) якобы по индивидуальным заказам. А за неделю до начала нового учебного года решили выдать.
- Мы заплатили бешеные деньги, нам обещали, что раздадут форму с примеркой, что перешьют, если не подойдет. В итоге это превратилось в давку. На одной площадке собрали родителей с детьми из двух больших лицеев. Оповестили, что выдавать форму будут с 11.00 до 14.00 во вторник — заметьте, в рабочий день. И было сказано, что в другое время за формой придется ехать в Новосибирск, - поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна, мама двух лицеистов.
По ее словам, когда столпотворение «начало зашкаливать, всех выгнали на улицу». Там уже пофамильно вызывали. Но уже никто ничего не примерял — измученные родители забрали форму и ушли. Многие не стали ждать. Кто-то по соседски забрал школьную форму знакомых, чтобы передать.
- Позже сказали, что раздавать форму будут до 18.00. Представьте, что люди приехали в 11 часам! Это что за издевательство! Да еще и без примерки. При этом я за двоих детей заплатила 10 000 рублей. А сейчас не знаю, подойдет форма или нет, - возмущена мама.
Сыну она купила брюки, жилет и галстук, дочери — парадный сарафан, платье-поло и галстук. Как подчеркнула Татьяна, эту сумму она платила в мае с 20-процентной скидкой, когда ездила с детьми на замеры.
- Нам сказали, что вся школа заказывает форму в фирме SAMM. Какого качества форма сейчас, пока сказать не могу. А в прошлом году не было ничего особенного — закаталась очень быстро. Жилетка в прошлом году стоила 1700 рублей, а в магазине другой фирмы можно было купить за 500-600 рублей, - вспоминает Татьяна. - За такие деньги школе и фирме можно было все-таки организовать раздачу формы как-то цивилизованно — по классам, например.
При этом родители одноклассников ее детей жалуются, что ни о каком индивидуальном пошиве речь не идет - «все тупо сшито по стандарту», надо подгонять, нет запаса, на то, что дети быстро растут.
- Когда звучали возражения, учителя говорили: «Вы, конечно, можете быть против, но вы же понимаете, что это коллектив». Я воспринимают этот так: моему ребенку здесь учиться и я соглашаюсь с выдвинутыми условиями. У меня есть возможность приобрести эту форму. А есть семьи с тремя и четырьмя детьми, есть те, кому реально это дорого. Ведь нужно еще покупать рубашки, блузы, колготки, сменную обувь, - оценила Татьяна.
SAMM - всемогущий?
Это не первый скандал со школьной формой фирмы SAMM, которую навязывают ученикам и новосибирских школ, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Новосибирские родители жаловались, что рубашка не самого лучшего качества в магазине SAMM стоит 3680 рублей, сарафан – в среднем 4000, толстовка — 3290, футболка — 950 рублей. Одна из мам поделилась, что купила в «Детском мире» платье за 500 рублей и куда более хорошего качества. Мама ученика школы №217 заявила, что даже форму на физкультуру «рекомендуют» только этой фирмы.
Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук пояснил, что никто не имеет права обязать родителей покупать школьную форму в конкретной фирме. Если же школа вынесла такое распоряжение, следует обратиться в органы местного самоуправления или в министерство. Он подчеркнул, что школа может внести в устав рекомендацию о стиле одежды и определенных эмблемах, но никак не о конкретной фирме.
Между тем в самой фирме SAMM сообщили «Курьер. Среда. Бердск», что инициатива идет от школ, которые самостоятельно выбирают фирму для пошива форменной одежды.
По словам юриста Дмитрия Нетесы, никто не имеет права диктовать родителям приобретать форму именно этого поставщика, тем более, если она им не нравится. Школа может объявить аукцион и заключить контракт с победителем на поставку единой для всех учеников формы.
Юрист советует родителям написать жалобу в прокуратуру и региональное министерство образования, чтобы там оценили законность требования школы.
- Достаточно жалобы кого-то одного, но коллективная будет намного значимее. Если напишет родительский комитет из нескольких школ, то будет еще лучше, - советует Дмитрий Нетеса бердским родителям.
Согласно сервису «Контур. Фокус», ООО «САММ» на Инской начало работу в 2012 году и учреждено Мариной Семашко. Общая прибыль компании за 2020 год составила 4,6 млн рублей, выручка – 60,3 млн.
В 2015 году предприятие получило иск от Роспотребнадзора за ненадлежащее качество продукции и штраф в размере 150 тыс. рублей. Качество товаров критиковали и представители компании «Синар», которая подала иск о защите чести и достоинства, но не выиграла.