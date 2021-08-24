Известный экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в хостеле Москвы
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Известный экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в хостеле Москвы

4:56:028/24/2021Фото: Инстаграм
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На стене была найдена записка "Я все равно буду жить".

Труп экстрасенса нашли в Москве

Популярный российский экстрасенс и участник телешоу Дардо Кусто найден мертвым в хостеле в Москве. По предварительным данным, 44-летний мужчина покончил с собой.
Тело было обнаружено в номере хостела, куда он заселился 23 августа. Племянник Кусто рассказал, что не заметил ничего подозрительного в поведении родственника. По его словам, экстрасенс не высыпался в последние три дня и собирался отдыхать, заселившись в хостел. Днем 24 августа родственники планировали увидеться.

- В начале седьмого утра  позвонила администраторша отеля. Сказала, что в комнате Кусто что-то сильно громыхает и она опасается туда заходить. Сотрудница попросила срочно приехать, - рассказал племянник.

Войдя в номер они обнаружили тело экстрасенса и надпись на стене « Я все равно буду жить».

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