Известный экстрасенс Дардо Кусто найден мертвым в хостеле Москвы

Популярный российский экстрасенс и участник телешоу Дардо Кусто найден мертвым в хостеле в Москве. По предварительным данным, 44-летний мужчина покончил с собой.
Тело было обнаружено в номере хостела, куда он заселился 23 августа. Племянник Кусто рассказал, что не заметил ничего подозрительного в поведении родственника. По его словам, экстрасенс не высыпался в последние три дня и собирался отдыхать, заселившись в хостел. Днем 24 августа родственники планировали увидеться.
- В начале седьмого утра позвонила администраторша отеля. Сказала, что в комнате Кусто что-то сильно громыхает и она опасается туда заходить. Сотрудница попросила срочно приехать, - рассказал племянник.
Войдя в номер они обнаружили тело экстрасенса и надпись на стене « Я все равно буду жить».