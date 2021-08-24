Суд удалился для вынесения приговора по делу о пожаре в "Зимней вишне"
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Суд удалился для вынесения приговора по делу о пожаре в "Зимней вишне"

5:04:468/24/2021Фото: pixabay
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В марте 2018 года там погибли 60 человек, 37 из которых дети и пострадали 147 человек.

Приговор по делу Зимней вишни станет скоро известен

В Заводском суде Кемерова состоялось слушание по первому уголовному делу о пожаре в торговом центре Зимняя вишня. В настоящее время судья удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Отметим, что дата начала оглашения приговора будет известна позднее.

Юлия Богданова, ывший гендиректор Кемеровского кондитерского комбината (основной собственник ТЦ "Зимняя вишня") выступила с последним словам и попросила вынести справедливый приговор и учесть состояние здоровья и наличие ребенка. Гособвинение попросило для Богдановой в качестве наказания лишение свободы на 14,5 года колонии общего режима. Ей вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). По версии гособвинения, она знала о многочисленных нарушениях пожарной безопасности в ТРЦ, в том числе о неисправной работе пожарной сигнализации, но не предприняла мер для их устранения. Защита в свою очередь считает, что Богданову нужно оправдать, поскольку ее вина и причастность к преступлениям в суде доказаны не были.

Напомним, пожар в торговом центре произошел 25 марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек и большая часть из них - дети. Еще 147 человек пострадали.

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