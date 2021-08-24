Сколько времени будет действовать QR-код после вакцинации, объяснили в Минздраве

В Минздраве произошли изменения в рекомендациях по вакцинации населения от коронавируса.
В обновленной версии документа, выпущенной в ведомстве, поясняется, что действие QR-кода после введения двух компонентов прививки сохранится на год. Однако, если ситуация в РФ снова ухудшится, то его действие будет сокращено до полугода.
Кроме того, для пациентов с ВИЧ дана рекомендация проведения вакцинации через 4 недели с того момента, как начат прием антиретровирусных препаратов. Для данной категории пациентов рекомендуется использовать отечественный препарат «Спутник V».
- Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. Рекомендуется использование вакцины „Гам-Ковид-Вак“ для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Для ВИЧ-инфицированных людей не введены дополнительные ограничения по вакцинации, которые бы зависели от уровня иммунного статуса, вирусной нагрузки или схемы терапии, об этом говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения.