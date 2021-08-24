Сколько времени будет действовать QR-код после вакцинации, объяснили в Минздраве
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Сколько времени будет действовать QR-код после вакцинации, объяснили в Минздраве

5:44:168/24/2021Фото: PIxabay
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Новые рекомендации по вакцинации населения от коронавируса даны для пациентов с ВИЧ, Также продлено действие QR-кода.

В Минздраве сообщили, что действие QR-кода продлено до года

В Минздраве произошли изменения в рекомендациях по вакцинации населения от коронавируса.

В обновленной версии документа, выпущенной в ведомстве, поясняется, что действие QR-кода после введения двух компонентов прививки сохранится на год. Однако, если ситуация в РФ снова ухудшится, то его действие будет сокращено до полугода.

Кроме того, для пациентов с ВИЧ дана рекомендация проведения вакцинации через 4 недели с того момента, как начат прием антиретровирусных препаратов. Для данной категории пациентов рекомендуется использовать отечественный препарат «Спутник V».

- Обновленная версия документа содержит расширенный раздел, посвященный вакцинации пациентов с ВИЧ-инфекцией. Рекомендуется использование вакцины „Гам-Ковид-Вак“ для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Для ВИЧ-инфицированных людей не введены дополнительные ограничения по вакцинации, которые бы зависели от уровня иммунного статуса, вирусной нагрузки или схемы терапии, об этом говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения.

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