Новолуние и Полнолуние в сентябре 2021: точные даты и какие ритуалы проводить в особые дни

Сентябрь 2021 года начнется с периода фазы убывающей луны. Середина месяца - благоприятный период растущей луны и вновь на окончание месяца выпадет фаза убывания луны. Новолуние состоится 7 сентября в 3:51 по московскому времени, Полнолуние наступит 21 сентября в 2:54 по московскому времени.
Новолуние состоится в созвездии Девы. Оно обещает быть очень благоприятным - аспекты планет сойдутся таким образом, что человек получит все возможности для реализации своих желаний. Все это будет замечательно, однако получая такую "манну небесную" многие потеряют бдительность и излишне расслабятся, потеряв стимул для самосовершенствования.
Полнолуние состоится в созвездии Овна. Под покровительством этого знака в людях пробудится агрессия и упрямство, захочется идти на риск, быть смелее, чем обычно, показывать свои лидерские качества. День чреват необдуманными поступками на "горячую голову", однако также появляется возможность для принятия неординарных решений и получения уникальных идей. В этот день категорически не рекомендуется выяснять отношения и как можно больше постараться избегать любых ссор.
Издавна такие пиковые состояния луны люди использовали для изменений в лучшую сторону своей жизни - проводили всякие обряды и ритуалы.
На полнолуние принято проводить ритуалы на избавление от чего либо, в новолуние таких ритуалов проводить нельзя. В Полнолуние можно проводить обряды на любовь (избавление от одиночества), деньги (избавление от бедности), на удачу (на избавление от неприятностей), на избавление от болезней. В Новолуние проводятся ритуалы на то, чему требуется рост - на укрепление отношений уже имеющихся, на рост уже имеющегося богатства, на укрепление здоровья.