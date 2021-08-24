Минздрав выпустил новые временные рекомендации по вакцинации от COVID-19
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Минздрав выпустил новые временные рекомендации по вакцинации от COVID-19

5:31:028/24/2021Фото: pixabay
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"Спутник Лайт" разрешили использовать для пациентов старше 60 лет.

Новые правила вакцинации вступили в силу

Минздрав опубликовал новые рекомендации по проведению прививочной компании от коронавируса.

Теперь официально разрешено использовать "Спутник Лайт" для пациентов старше 60 лет, для ревакцинации и для переболевших COVID-19. Также в документе сказано о необходимости организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты, для профилактики и снижения рисков распространения заболеваемости.

- Рекомендуется использование вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V". — Прим. ред.) для профилактики COVID-19 у пациентов с ВИЧ-инфекцией, начинающих антиретровирусную терапию через четыре недели от начала приема антиретровирусных средств, - говорится в документе.

Также в рекомендациях говорится о сроках действия QR-кодов: для получивших отрицательный результат ПЦР-теста — 72 часа, для переболевших — полгода, для вакцинированных и ревакцинированных — год. 

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