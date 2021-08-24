Мэр Собянин велел отменить обязательное ношение масок на уроках в Москве
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Мэр Собянин велел отменить обязательное ношение масок на уроках в Москве

5:23:188/24/2021Фото: pixabay
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На данный момент в столице привиты 80% педагогов.

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отменить для учителей обязательное ношение масок на уроках. По его словам, в настоящее время привиты 80 процентов педагогов столицы.
В России на данный момент одобрено четыре вакцины от коронавирусной инфекции — помимо «КовиВака» это «Спутник V» Центра им. Гамалеи, его однокомпонентный вариант «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона» центра «Вектор».

Напомним, Минздрав опубликовал новые рекомендации по проведению прививочной компании от коронавируса.

Теперь официально разрешено использовать "Спутник Лайт" для пациентов старше 60 лет, для ревакцинации и для переболевших COVID-19. Также в документе сказано о необходимости организовать индивидуальную работу с гражданами старше 60 лет, в том числе проживающими в учреждениях социальной защиты, для профилактики и снижения рисков распространения заболеваемости.

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